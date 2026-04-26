Doğru saatte yapılan spor daha etkili

Egzersizin faydaları uzun süredir bilinse de, son araştırmalar sporun ne zaman yapıldığının da en az süresi ve yoğunluğu kadar önemli olabileceğini gösteriyor. Yapılan yeni bir çalışma, egzersizi bireyin biyolojik saatine uygun zaman diliminde gerçekleştirmenin kalp sağlığı ve uyku düzeni üzerinde daha güçlü etkiler yarattığını ortaya koydu. Araştırmada, bireylerin "sabahçı" ya da "akşamcı" olma durumunu ifade eden kronotiplerine göre egzersiz planlamasının sonuçları incelendi. Katılımcılar iki gruba ayrılarak bir kısmı kendi doğal ritimlerine uygun saatlerde spor yaparken, diğer grup bu ritmin dışında egzersiz gerçekleştirdi.

İYİLEŞME GÖSTERDİ

12 hafta süren programın sonunda her iki grubun da sağlık göstergelerinde iyileşme gözlemlendi. Ancak egzersizi biyolojik saatine uygun şekilde yapan katılımcılarda, özellikle uyku kalitesi ve tansiyon değerlerinde daha belirgin gelişmeler kaydedildi. Uzmanlara göre bu farkın temelinde, vücudun doğal işleyişini düzenleyen Sirkadiyen ritim yer alıyor. Kalp fonksiyonları, hormon dengesi ve metabolizma bu ritme bağlı olarak çalışıyor. Egzersizin bu sisteme uyumlu yapılması, vücudun daha verimli tepki vermesini sağlıyor. Öte yandan araştırmacılar, uygun zaman bulunamasa bile egzersiz yapmanın her koşulda önemli olduğunun altını çiziyor. Ancak mümkün olduğunda, bireyin kendi biyolojik ritmine göre hareket etmesinin hem sağlık faydalarını artırabileceği hem de egzersizin sürdürülebilirliğini kolaylaştırabileceği ifade ediliyor