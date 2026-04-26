Ergenlikte tüketilen şekerli içecekler kaygıyı artırıyor

Beslenme alışkanlıklarının fiziksel sağlık üzerindeki etkileri yıllardır konuşuluyor; ancak tükettiğimiz gıdaların ruh halimizi nasıl şekillendirdiği genellikle göz ardı ediliyor. Yayımlanan kapsamlı bir inceleme, gençlerin beslenme düzeni ile giderek artan anksiyete oranları arasındaki endişe verici bağlantıyı gözler önüne serdi. Araştırmacılar, diyet ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen geçmişteki çok sayıda çalışmanın verilerini bir araya getirdi. Analizler sonucunda farklı genç grupları arasında sürekli tekrarlayan net bir tablo ortaya çıktı: Gazlı içecekler, enerji içecekleri, şekerli meyve suları ve aromalı sütler gibi içecekleri yüksek miktarda tüketen ergenlerde kaygı belirtileri, tüketmeyenlere kıyasla belirgin şekilde daha yüksek seyrediyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Chloe Casey, ergen beslenmesiyle ilgili halk sağlığı girişimlerinin bugüne kadar genellikle obezite ve tip-2 diyabet gibi fiziksel sonuçları vurguladığına dikkat çekiyor. Dr. Casey'e göre, özellikle kalorisi yüksek ancak besin değeri düşük içeceklerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ihmal ediliyor.

SAĞLIKSIZ BİR DÖNGÜ

Rakamlar da bu ihmalin boyutunu doğruluyor. Verilere göre her beş çocuk ve ergenden biri bir tür ruh sağlığı sorunuyla mücadele ediyor ve anksiyete, en sık bildirilen psikolojik rahatsızlıkların başında geliyor. Çalışma, yüksek şeker tüketimi ile anksiyete arasında güçlü bir bağlantı bulsa da, uzmanlar bunun bilimsel olarak doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Araştırmacılara göre, yoğun kaygı yaşayan gençlerin bu stresle başa çıkabilmek için yüksek şekerli içeceklere yönelmesi de ihtimaller dahilinde. Ayrıca, aile içindeki stres faktörleri veya uyku bozuklukları gibi çevresel etkenlerin hem şekere olan eğilimi hem de kaygı seviyesini aynı anda artırıyor olabileceği belirtiliyor. Doğrudan sebep hangisi olursa olsun, ortada gençlerin iyiliğini tehdit eden sağlıksız bir döngü olduğu açık. Uzmanlar, ergenlik döneminde hızla artan anksiyete vakalarını frenleyebilmek için şekerli içecek tüketimini sınırlamak gibi yaşam tarzı değişikliklerinin atılabilecek en güvenli ve etkili adımlardan biri olduğunu vurguluyor.