Gençliğin sırrı kolajende gizli









Uluslararası araştırmacılar tarafından yürütülen kapsamlı bir çalışma, kolajen takviyesinin özellikle cilt sağlığı üzerindeki etkilerine ışık tuttu. 7 bin 983 katılımcının dahil edildiği ve 113 vakanın incelendiği araştırma, düzenli kolajen alımının cilt yapısında gözle görülür iyileşmeler sağlayabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre kolajen, cildin temel yapı taşlarından biri olarak elastikiyetin korunmasında kritik rol oynuyor. Yaş ilerledikçe vücutta doğal üretimi azalan bu protein, zamanla ciltte sarkma, kuruluk ve ince çizgilerin oluşmasına neden oluyor. Ancak dışarıdan alınan kolajen takviyesinin, bu süreci yavaşlatabileceği ve cildin daha sıkı, esnek ve dolgun görünmesine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.