Hollanda Büyükelçisi Wijnands: Her gelişimde gevrek ve boyoza koşuyorum

Hollanda Kralı Willem-Alexander'in doğum günü nedeniyle her yıl ülkenin Milli Günü olarak kutlanan "Kral Günü" kapsamında İzmir Hollanda Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş ve eşi Serap Özkardeş ev sahipliğinde bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Geceye Hollanda Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands başta olmak üzere, İzmir'deki konsoloslar, fahri konsoloslar ve iş dünyasının temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan Oğuz Özkardeş, kendilerini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür etti.

Daha sonra söz alan Büyükelçi Wijnands, Hollanda ve Türkiye'nin güçlü ortaklığına vurgu yaparak "İlişkimiz çok eski günlere kadar gidiyor. Ticaret ve iş birliğine dayanan, 400 yılı aşkın süredir devam eden bir ortaklık. İzmir bu tarihte özel bir yere sahip. Hollanda - Türkiye bağlantısı, konsolosluklardan ticaret evlerine kadar, bu şehrin dokusunun bir parçası. Türkiye'de 3 binden fazla Hollandalı şirket var ve Türkiye Yatırım Ofisi'ne göre Hollanda, Türkiye'deki en büyük doğrudan yabancı yatırımcı ülke. Bu, Türkiye'de Kral Günü'nü kutladığım son yıl, çünkü bu yaz Çin Büyükelçiliği görevime başlayacağım. Burada dört yıl geçirdim ve Türkiye'nin bir parçam haline geldiğini gördüm. Çaysız yaşayamam, misafirperverliğin gerçek anlamını öğrendim ve İzmir'e her gelişimde gevrek ve boyoza koşuyorum. Bu geceyi hazırlayan Oğuz Özkardeş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hollanda ile İzmir arasında bir köprü görevi görerek, ekonomik bağlarımızı güçlendirip, yurttaşlarımıza destek sunarak paha biçilmez bir yeri dolduruyorsunuz" diyerek bu güzel dostluğun sonsuza kadar sürmesini diledi.