İKÇÜ’den 23 Nisan’a özel film gösterimi

Kültürel Miras" temasıyla dijitalleşen dünyanın yeni anlatım biçimlerini harmanlayan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Film Festivali, 23 Nisan'da İzmir'in üç farklı noktasında yapılan gösterimlerle bayram sevincini sinemanın büyüsüyle birleştirdi. Geleceğin mimarı ve sinema profesyonelleri olan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir Kültür Sanat Fabrikası, UrlaDam ve İstinye Park Renk Sineması'nda gerçekleşen özel gösterimlerle bayram sevincini doyasıya yaşadı. Bulmaca Kulesi Eve Dönüş, Aslan Hürkuş Kayıp Elmas, Bulmaca Kulesi Dev Kuşun Gizemi, Zatonya, Rafadan Tayfa Dehliz Macerası gibi çocuk filmlerinin yanı sıra; festival animasyon ve kısa seçki filmleri ile birlikte, İKÇÜ Film Festivali'nde ödül alan yapımlar da çocuklarla buluşturuldu.