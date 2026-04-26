İzmirli kadın girişimciden turizm hamlesi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde turizm alanında faaliyet göstermek üzere kurulan yeni girişim, kısa sürede dikkat çekti. Kadın girişimci Birsen Tansu'nun kurduğu yapı, sektördeki yükselişiyle öne çıkıyor. Uzun yıllar turizm sektöründe farklı görevlerde yer alan Tansu, yaşadığı zorlu süreçlerin ardından kendi işini kurma kararı aldığını belirtti. Maddi ve mesleki anlamda zorlu bir dönemden geçtiklerini ifade eden Tansu, buna rağmen üretmeye ve devam etmeye odaklandıklarını söyledi. Eşiyle birlikte risk alarak girişimi hayata geçirdiklerini dile getiren Tansu, amaçlarının güven temelli bir hizmet anlayışı oluşturmak olduğunu vurguladı. Turizm alanında yalnızca satış yapan bir yapı değil, doğru yönlendirme sağlayan bir hizmet modeli hedeflediklerini ifade etti.