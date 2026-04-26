Sokağın asi modası: Bixie saç modeli

Bixie saç modeli, aslında hepimiz için tanıdık eski bir dost gibi. İlk moda dergilerimizi karıştırırken ya da annelerimizin eski fotoğraflarına bakarken gördüğümüz; 90'ların kendine has, çabasız ve eğlenceli tavrını yeniden canlandırıyor.

Winona Ryder'ın gizemli duruşundan Meg Ryan'ın meşhur dağınık şıklığına kadar zihnimize kazınan bu estetik, uzun bir aradan sonra raflardan inip başrolü geri aldı. Ancak bu geri dönüş sadece geçmişe duyulan özlemden ibaret değil. Günümüzün yükselen alternatif güzellik anlayışı ve "çaba harcamadan iyi görünme" arzusu, bixie'yi modern bir kimlikle yeniden zirveye taşıdı. Bu yüzden bugün TikTok keşfetimizde, sokağın dinamik stilinde ve kırmızı halının en prestijli anlarında bixie ile sık sık karşılaşıyoruz. Emma Stone'un modern zarafeti, Zoe Kravitz'in eforsuz cool duruşu ve Isabela Merced'in enerjik tavrı; bixie'nin tek bir kalıba sığmadığını, aksine her kadının kendi karakterini saçlarına yansıtmasına alan açtığını gösteriyor.