Tarih ile eğlencenin buluştuğu şehir: Belgrad-1

Gezi Tutkunu Nalan Miri Sözer yazdı...

Belgrad içinde sakladığı ağır tarihi geçmişi ve Sosyalist Yugoslavya'dan miras kalan yapılarıyla bilinmesine rağmen artıksıra plajları, parkları ve gece hayatıyla dikkat çekiyor. Kent merkezindeki Skadarlija semti Sırp mutfağının lezzetlerini geleneksel müzikler eşliğinde tadabileceğiniz restoranlara ev sahipliği yapıyor. Arnavut kaldırımlı sokakları boyunca sıralanan tarihi yapıların hemen hepsi restoran, kafe gibi yeme içme ve eğlence mekanlarına dönüştürülmüş. "Bohem mahalle" olarak da ünlenen Skadarlija'da bizim Çiçek Pasajı'nın arka sokaklarındaki gibi sıra sıra restoranlar bulunuyor. Türk turistlerin çok gidiyor olmasından dolayı sıkça türkçe şarkılar da çalıyorlar.

TOPCIDER PARK

Tüm ailenin seveceği yürüyüş için bir başka çekici yer de Topcider Park. Bu park oldukça yaşlı ve aynı zamanda çok bakımlı. Birçok eski ağaçları, ahşap köprüleri ve taş bordürlerini korumuştur. Şehrin en çok tanınan kültür merkezlerinden biri de kesinlikle görülmeye değer olan Nikola Tesla Müzesi. Çocuklar, bilişsel gezintiden, özellikle de kablosuz elektrik deneylerinden etkilendikleri için, elektrik ampullerini burada doğrudan ellerinde yakacaklarından emin olabilirler. Bu müzede, yetişkinler bile fizikte eğlenceli bir derse katılan öğrenciler gibi hissedecekler.

NARODNA SKUPSTINA

2. Yugoslavya'nın kurucusu, Hırvat asıllı Maraşel Tito'nun anıt mezarı da turistlerin ve yerli halkın ziyaret ettiği noktalardan biri. Dönemin çok uluslu yapısını anlatan eserlerin yer aldığı müzeyi gezmenizi öneririm. Belgrad yakınlarındaki Zemun şehri de Avusturya Macaristan dönemine ait köşkleri, çarşı ve meyhaneleri ile keşfedilmeli. National Assembly (Narodna Skupstina) Taş Meydan'dan aşağıya doğru inerken karşınıza çıkacak ilk görkemli yapı. Sırbistan Parlamentosu büyük kubbeleriyle ve önündeki heykellerle oldukça etkileyici bir yapı. Tamamlanması neredeyse otuz yılı bulan meclis binasının önündeki "The Girl with a pitcher" Küplü kız çeşmesi, "Play of the black horses" Atların oyunu heykelleri zaten istemeseniz de gözünüze çarpacak olan yapıtlar. Merkezde Sırp Prensi Maihalio'nun at üstündeki heykeli ve iki önemli yapı National Theatre ve National Museum yer alıyor. Bu at heykeli ünlü Knez Mihaliova caddesine çok yakın olmasından dolayı oldukça popüler bir buluşma merkezi olmuş.

REKREASYON ALANLARI

Aile rekreasyonu için en popüler yerlerden biri, eski kalenin topraklarında bulunan Belgrad Hayvanat Bahçesi'dir. Hayvanat bahçesi, dünyanın her yerinden hayvan dünyasının temsilcilerini toplayan geniş bir bölgeyi işgal ediyor. Filler, nadir beyaz kaplanlara sahip bir kuşhane ve çocuklar arasında en gözde olanlardan biri olan bir fokus, fundalıklı bir büyük kuş kafesi vardır. Hayvanat bahçesine gelen bazı ziyaretçiler onları eliyle besleyebilir.

PLAJLARI MUHTEŞEM

Yaz aylarında, Ada Ciganlija plajı, bir aile tatili için harika bir yer. Bu plaj pürüzsüz ince çakıllarla kaplıdır. İyi donanımlı ve sığdır. Sınırını, bir kişinin yürüyebileceği veya bisiklete binebileceği büyük bir parkla paylaşıyor. Plaj ve park alanının yakınında birkaç kafe bulunmaktadır. Yaz aylarında, ziyaretçiler onlarca çeşit dondurma deneyebilir. Belgrad'da, çocuklarla gezmeye değecek çok sayıda ilginç yer var.

ESKİ SARAY PRESİDENTAL

Palace (Predsednistvo) ve City Assembly (Skupstina Grada) tam da Pionirski Park'ın yanında bulunan Belgrad'a özgü diğer yapıtlardan. 1884'te tamamlanan Eski Saray (Stari Dvor) olarak da adlandırılan bu bina Belgrad Şehir Meclisi olarak görev yapıyor. Yeni Saray (Novi Dvor) uzun zaman kral ve kraliçeye ev sahipliği yapmış ve şu anda Cumhurbaşkanlık Ofisi olarak kullanılıyor. Bu yapıların ikisi de sütun ve kuleleriyle mimari açıdan oldukça güzeller.