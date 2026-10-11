Ayak sağlığı için podolog zamanı

Sandaletler rafa kalktı, açık ayakkabılar yerini kapalı modellere bıraktı. Yaz boyunca daha çok görünümüne odaklandığımız ayaklar ise sonbaharla birlikte farklı bir bakıma ihtiyaç duyuyor. Yaz boyunca ihmal edilen ya da ertelenen ayak sağlığı sorunlarını ele almak için de sonbahar iyi bir zaman. Özellikle tırnak değişiklikleri, nasırlar, çatlaklar, batık tırnaklar veya uzun süredir tekrarlayan ayak problemleri varsa yalnızca kozmetik bakım yapmak yerine bir podolog değerlendirilmesinden geçmek iyi bir fikir olabilir.

PEDİKÜRDEN FARKLI

Pedikür, temel olarak tırnak ve ayakların kozmetik bakımına yönelik bir uygulama. Podoloji ise ayak sağlığı ve ayakla ilişkili problemlerin değerlendirilmesi ve bakımına odaklanan daha farklı bir alan. Bu nedenle pedikürün alternatifi olarak podolojiyi görmek doğru değil. İhtiyaca göre ikisinin yeri de farklı olabilir. Ancak ayakta tekrarlayan veya geçmeyen bir sorun varsa, yalnızca görünümünü düzeltmeye çalışmak yerine problemin nedenine bakmak gerekiyor. Sonbaharla birlikte ayaklar günün büyük bölümünü çorap ve ayakkabı içinde geçiriyor. Ayağı sıkan, parmakları birbirine doğru iten veya yeterince hava almayan ayakkabılar; sürtünme, basınç ve terleme gibi sorunları artırabiliyor. Özellikle yaz boyunca kullanılan sandaletlerden kapalı ayakkabılara geçişte ayakkabının ayağa uygun olması önemli. Parmakların rahatça hareket edebildiği, ayağı sıkmayan ve ayağın şeklini destekleyen modeller tercih edilmeli.