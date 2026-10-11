Aydın inciri bu kez parfüm şişesinde

'BALINI ORTAYA ÇIKARDIM'

Onuncu denemenin ardından parfümü istediği noktaya taşıdığını ifade eden Ersancar, "Kadınla erkek kokularındaki nüanslar farklı. Kadına bir tık daha tatlı nüans ekledim. Yani kadınlarınki birazcık daha tatlı ve şekerlidir. Onda şekeri hissedersiniz. Erkekte de o şekerden olabildiğince uzaklaşmaya çalıştım. Yani erkek bir tık daha sert, bir tık daha ağır geliyor. Kadın kokusunda tatlılığı, o incir balını daha çok ortaya çıkarmaya çalıştım. Çalışma çok uzun sürdü diyebilirim. İlk yaptığım denemedeki koku da bana kalırsa çok güzeldi ama arada çok firelerimiz de oldu. Daha sonra denemelerim devam etti ve 10. denemede 'Evet, bu istediğim kıvama geldi' dedim. Benim içime çok sindi ortaya çıkardığım koku ve etrafıma da sordum. Onlar da onayladıktan sonra 'Bu tamamdır' deyip üretmeye başladım" dedi. Babasının mesleği sayesine zaten kokulara aşina olduğunu ve baba mesleği ile kendi mesleğini birleştirdiğini ifade eden Ceren Ersancar, "Bir nevi bu aile mesleği aslında. Babam da kimyayla ilgileniyordu, bir par- füm şirketinin üretim müdürüydü. Bu sayede ben de kozmetikle çok haşır neşirdim. Parfümlerin içinde büyüdüğüm için kokulara yatkınlığım da var. Bu şekilde buradan mesleğimi devam ettirmek istedim. İlgileniyorum ve geliştirmeye çalışıyorum. Bundan sonra da oda kokularını hem geliştirmek hem inciri de oda kokusuna uyarlamak istiyorum. Elimden geldiğince yeni şeyler denemek istiyorum kokularla ilgili" dedi.

DİĞER