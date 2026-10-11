Lumina kapılarını ziyaretçilerine açtı

Arkas Sanat ile Centre Pompidou arasındaki beş yıllık iş birliğinin ilk kapsamlı sergisi olan "Lumina: Renk ve Işık Sanatı", Lucien Arkas Sanat Merkezi'nde açıldı. Sergi için düzenlenen açılış kokteyline sanatseverlerin ilgisi hayli yoğun oldu.

Centre Pompidou koleksiyonundan seçilen 83 eseri bir araya getiren sergi; Georges Braque, Vassily Kandinsky, Gerhard Richter, Joan Mitchell, Bridget Riley ve Victor Vasarely gibi isimler üzerinden renk ve ışığın sanattaki dönüşümünü inceliyor.

Anna Hiddleston ve Noemie Fillon küratörlüğünde hazırlanan sergi, 14 Şubat 2027'ye kadar ziyaret edilebilecek.

"TÜRKİYE'NİN SERGİSİ"

Çalışma, renk ve ışık ilişkisinin 20. yüzyılın başlarından 1970'lere kadar nasıl evrildiğini ele alıyor. Fovizmden yapay ışığa, sinesteziden Color Field ve Op Art'a uzanan seçki, rengin nesneleri temsil etme işlevinden sıyrılarak bağımsız bir algısal deneyime dönüşmesini takip ediyor.

Açılış töreninde konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, "Bu sergi İzmir'in değil, Türkiye'nin sergisi" diyerek dünyanın önde gelen modern ve çağdaş sanat koleksiyonlarından birini Türkiye'ye kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Geceye katılan ve sergiyi dolaşan konuklar, sonrasında gerçekleştirilen DJ performansıyla eğlenceli dakikalar yaşadı.