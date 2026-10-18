Bir eli ile şifa dağıttı diğeri ile kitap yazdı

Kastamonu'dan iki yıl önce Muğla'ya yerleşen 46 yaşındaki Kıran, hemşirelik mesleğini ve çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğü yazma tutkusunu başarıyla harmanlıyor. Bugüne kadar her biri farklı bir edebi türde kaleme alınmış 4 kitap yayımlayan Kıran, edebiyat dünyasında adından söz ettiriyor. Edebiyat sevgisinin temellerinin çocukluk yıllarında atıldığını belirten Kıran, emekli bir öğretmen olan babasının evlerini adeta bir kültür merkezine dönüştürdüğünü söyledi. Kıran, "Babam emekli öğretmen, evimiz kütüphane gibiydi. İnsanlar kütüphaneye değil bizim eve gelirdi kitap bulmak için. Şehrin bütün kütüphanesi bizde gibiydi. Küçüklükten beri kitap sevgim çok yoğundu" dedi. İçine kapanık bir çocukluk dönemi geçiren ve duygularını defterlerine sığınarak ifade eden Kıran'ın yazma serüveni günlükler, şiirler ve sosyal medya paylaşımlarının ardından bir arkadaşının teşvikiyle romana evrildi. Kıran, ilk romanını yazma sürecini "Karakterlerle yatıp kalktım, o dünyanın içinde kayboldum" sözleriyle özetledi.

TÜRK MİTOLOJİSİNDEN DEPREMLERE

Muğla'nın sakin atmosferinde üretkenliğini artıran Kıran, son dönemde çıkardığı iki yeni eseriyle okuyucusunun karşısına çıktı. "Bir Kedi Bir Kadın" kitabında, kadının hem fiziksel hem de ruhsal yolculuğunu, kadının, kedinin, denizin ve yalnızlığın gücü ekseninde ele alıyor. Eser, yalnızca kadınların değil, herkesin kendi iç dünyasındaki yolculuğuna hitap ediyor. "Ad Kapısı" kitabında, yaklaşık üç yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan bu romanda ise fantastik kurgu, Türk mitolojisi ve yeraltı uygarlığı temaları işleniyor. Kıran, eserde 2023 depremlerine de vurgu yaparak kadın karakterlerin gücünü merkeze alıyor. Deneyimli hemşirenin ayrıca şiir türündeki "Nefes" ile şiir ve öyküleri bir araya getirdiği "Kayıp Ruhlar" isimli eserleri de bulunuyor.Menteşe ilçesine yerleşerek hayatında yepyeni bir sayfa açtığını belirten Kıran, Muğla'nın ilham veren doğasının yazarlık yönünü geliştirmesinde büyük rol oynadığını ifade etti. "Bir elinde iğne, bir elinde kalem" felsefesiyle hem insan sağlığına dokunan hem de kelimelerle yeni dünyalar inşa eden Türkan Kıran, üretmeye ve yazmaya devam edeceğini vurguladı.