Haberler Pazar Görme engelli mucit dayı Görme engelli mucit dayı Zamanla kendini daha da geliştiren Merter, sonraki yıllarda da hurdacılardan aldığı motosiklet parçaları, aküler, otomobil direksiyonları ve yedek parçacılardan temin ettiği malzemelerle biri traktör olmak üzere beş elektrikli araç yaptı. MURAT ŞENBAKLAVACI









Afyonkarahisar'da yaşayan görme engelli İsmail Merter'in hurdacılardan ve yedek parçacılardan temin ettiği malzemelerle yaptığı elektrikli araçlar, güneş enerjisiyle şarj edilerek ailesi tarafından günlük işlerde kullanılıyor. Doğuştan görme engeli bulunan 40 yaşındaki Merter, ilkokuldan sonra yaklaşık 5 yıl motosiklet tamirciliği yaptı. Daha sonra babasıyla inşaatlarda çalışan Merter, hasta yeğeni için 2020'de evinin yanına kurduğu atölyede hurda malzemelerden akülü araç tasarladı. Zamanla kendini daha da geliştiren Merter, sonraki yıllarda da hurdacılardan aldığı motosiklet parçaları, aküler, otomobil direksiyonları ve yedek parçacılardan temin ettiği malzemelerle biri traktör olmak üzere beş elektrikli araç yaptı. Çevresinde "mucit dayı" olarak tanınan Merter, bahçesine kurduğu güneş enerjisi panellerinden elde ettiği elektrikle şarj ettiği araçları ailesi günlük işlerde kullanıyor.

'HERKES KULLANABİLİYOR'

Babasından da zaman zaman destek alan Merter, hayalini kurduğu elektrikli araçları gerçeğe dönüştürdüğü için mutlu olduğunu dile getirdi. Hiçbir zaman hayalinden vazgeçmediğini vurgulayan Merter, iki ayda yaptığı araçlar hakkında şunları söyledi: "Bu araçların parçalarını genellikle hurdacılardan ve sıfır oto yedek parçacılardan temin ediyorum. Araçlarımızın hızı saatte yaklaşık 25 ile 30 kilometreye ulaşıyor. Aracımızda normalde üç ileri bir geri vites var. Araçlarımızı ailedeki herkes rahatlıkla kullanabiliyor. İki kişi binebiliyor. Araçlarımız üç ve dört tekerlekli. Bahçeyi sürmek için elektrikli traktör de yaptım. Ancak traktörde istediğimiz başarıyı elde edemedik. Biraz kullandıktan sonra köşeye kaldırdık, duruyor." Görme engelli olduğunu öğrenenlerin şaşırdığını aktaran Merter, bu yönüyle çevresindekilere de örnek olduğunu ifade etti. Merter, araçlarının ilgi gördüğüne değinerek, "Araçlar mahalle arasında kullanılıyor. Araçlara binmek, fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor" dedi.