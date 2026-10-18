İzmirli cerrahtan gururlandıran sunum

İzmirli Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut, şah damarı hastalıklarının cerrahi tedavisinde yaklaşık 25 yıllık çalışma ve deneyiminin ürünü olan yeni yaklaşımını, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentinde düzenlenen VIVA 2026 kapsamında uluslararası bilim dünyasıyla paylaştı. Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Yakut, kalp- damar cerrahisi alanında dünyanın önemli bilimsel platformlarından biri olarak gösterilen VIVA'nın "World Insights" programına davet edilerek, şah damarı hastalıklarının tedavisine ilişkin geliştirdiği yöntem üzerine sunum gerçekleştirdi.

YARIM ASIRLIK ÇALIŞMA

Doç. Dr. Yakut'un çalışmasının temelini, şah damarı hastalığının yeniden sınıflandırılması ve her bir hastalık grubuna uygun cerrahi yaklaşımın belirlenmesi oluşturuyor. Yakut'un geliştirdiği yöntemde, hastanın damar yapısına ve hastalığın özelliklerine göre cerrahi tekniğin farklılaştırılması hedefleniyor. Yaklaşımın bir diğer önemli özelliğinin ise ameliyat sırasında şah damarındaki kan akımının kesintiye uğradığı sürenin azaltılması olduğu belirtiliyor. Doç. Dr. Yakut'un kendi çalışmaları kapsamında elde ettiği sonuçlara göre, yöntemin ameliyat sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonların azaltılmasına katkı sağladığı ifade ediliyor.

'DEVAM EDECEĞİZ'

Doç. Dr. Yakut'un çalışması, daha önce de uluslararası bilimsel platformlarda ilgi gördü. Çalışma, İngiltere'de düzenlenen Charing Cross International Symposium ile Avrupa'nın önemli damar ve girişimsel tedavi toplantılarından LINC Kongresi kapsamında bilim dünyasına sunuldu. 2026 yılının Ocak ayında "Original Research / Innovations" kategorisinde kabul edilen çalışma, LINC Today yayınında da kendisine yer buldu. Yakut'un Las Vegas'taki VIVA 2026 sunumu ise çalışmanın uluslararası bilimsel platformlarda gördüğü ilginin yeni bir aşaması olarak değerlendiriliyor. Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut, uluslararası bilimsel toplantılarda elde edilen başarıların yalnızca kendileri açısından değil, Türkiye'de kalp ve damar cerrahisinin geldiği noktayı göstermek açısından da önemli olduğunu belirtti. Yakut, "Ülkemizi uluslararası bilim camiasında üst düzeyde temsil etmeye devam edeceğiz. Hastalarımız için daha güvenli, konforlu ve etkili tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla bilimsel çalışmalarımızı sürdüreceğiz" mesajını verdi. İzmir'den çıkan bir bilimsel çalışmanın Las Vegas'ta dünyanın farklı ülkelerinden uzmanların katıldığı bir platformda sunulması, Türk kalp ve damar cerrahisinin uluslararası bilim arenasındaki görünürlüğü açısından da dikkat çekici bir gelişme oldu.