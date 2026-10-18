TÜGEM İzmir’den renkli sonbahar buluşması

Günün önemine ilişkin konuşan TÜGEM İzmir Başkanı Mesut Gazioğlu, "Bu gece sektöre emek veren meslektaşlarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir araya geldikçe güçleniyor, paylaştıkça büyüyoruz. Daha güçlü bir sektör, daha saygın bir meslek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Konuşma sonrası İZTO Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Üyesi Adnan Bozbay ve Begonvilla'nın sahibi Muzaffer Karadağlı ile gecede yapılan çekilişe hediyeleriyle destek veren Frame Ajans, Hepsi Emlak, Tapu Sor ve HT Yapı'ya teşekkür plaketleri sunuldu. Pasta kesiminin ardından yapılan çekilişle de şanslı misafirlere otel konaklamaları dahil pek çok hediye verildi.

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