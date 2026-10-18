Yeni dönem değişimlerle birlikte geliyor

KOÇ Düzen ve sistem sizin için önemli olacak Duygularınızda aşırıya kaçan olumsuzluk rüzgarları görülecektir. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenecek ve kendinizi rahatlatacak çalışmalara yönelin. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracaktır. İşlek zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.

BOĞA

Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz Duygusal konularda inatçı davranıyorsunuz. Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşulları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duygular için ideal bir dönem. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, çoğu kez başarınıza doğal bir katkıda bulunabiliyor.

İKİZLER

Yaşam kaliteniz yükseliyor Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Bu hafta risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Yaşam kalitenizi yükseltecek sağlık aktiviteleri size iyi gelecektir.

YENGEÇ

Değer yargılarınız ve sezgileriniz artıyor Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz. Üstelik bir sosyal aktivitede istemediğiniz olumsuz bir karşılaşma canınız sıkabilir. Aşkta gerçek duygularınızın anlamını irdeleyeceksiniz. Bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz. Enerjinizi daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Mesleki ilişkileriniz başarılı bir şekilde ortaya koyarken, inatçı yapınız bir kez daha vurgulayacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız.

ASLAN

Yetenekleriniz ortaya çıkıyor Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz. Yakınlarınızla haberleşmek için bazı girişimlerde bulunacaksınız. Her konuda kendinize yetebiliyorsunuz. Çevrenizin vazgeçemediği bir kişilik haline geliyorsunuz. Çevrenizdeki güçlü kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir hafta. Özellikle, aile bireyleri ile yapacağınız bazı konuşmalarda, farklı konuları tartışabilirsiniz. Boş konuşan ve her şeyi abartan insanlarda uzak kalmalısınız. Sosyal yaşantı sizin için önemli.

BAŞAK

Sakinliğe ihtiyacınız var Hedefleriniz konusunda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Unuttuğunuz bir aşkınızdan alacağınız haber sizi şaşırtmamalı. Yine bu hafta sakinliğe ihtiyacınız var. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız. Duygusal kontrolü elden bırakmıyorsunuz. Akılcı olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.