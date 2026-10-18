Yeni dönem değişimlerle birlikte geliyor

KOÇDüzen ve sistem sizin için önemli olacak Duygularınızda aşırıya kaçan olumsuzluk rüzgarları görülecektir. İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Yapacağınız tek şey; sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenecek ve kendinizi rahatlatacak çalışmalara yönelin. Beklentilerinizde acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz. Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek size çok şey kazandıracaktır. İşlek zekanızı istediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz. Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız.
BOĞA
Sezgilerinizde yanılmıyorsunuz Duygusal konularda inatçı davranıyorsunuz. Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşulları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duygular için ideal bir dönem. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, çoğu kez başarınıza doğal bir katkıda bulunabiliyor.
İKİZLER
Yaşam kaliteniz yükseliyor Çevrenize karşı sevecen ve anaç duygular içindesiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Bu hafta risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız. Beraberliklerinizde ani gelişen kıskançlıklar nedeniyle kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Yaşam kalitenizi yükseltecek sağlık aktiviteleri size iyi gelecektir.
YENGEÇ
Değer yargılarınız ve sezgileriniz artıyor Eskilerde kalmış ve unutmanız gereken konuları bir ortamda yeniden tartışabilirsiniz. Üstelik bir sosyal aktivitede istemediğiniz olumsuz bir karşılaşma canınız sıkabilir. Aşkta gerçek duygularınızın anlamını irdeleyeceksiniz. Bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz. Enerjinizi daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Mesleki ilişkileriniz başarılı bir şekilde ortaya koyarken, inatçı yapınız bir kez daha vurgulayacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız.
ASLAN
Yetenekleriniz ortaya çıkıyor Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz. Yakınlarınızla haberleşmek için bazı girişimlerde bulunacaksınız. Her konuda kendinize yetebiliyorsunuz. Çevrenizin vazgeçemediği bir kişilik haline geliyorsunuz. Çevrenizdeki güçlü kişilerle kuracağınız bağlantıların önemli olduğu bir hafta. Özellikle, aile bireyleri ile yapacağınız bazı konuşmalarda, farklı konuları tartışabilirsiniz. Boş konuşan ve her şeyi abartan insanlarda uzak kalmalısınız. Sosyal yaşantı sizin için önemli.
BAŞAK
Sakinliğe ihtiyacınız var Hedefleriniz konusunda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Unuttuğunuz bir aşkınızdan alacağınız haber sizi şaşırtmamalı. Yine bu hafta sakinliğe ihtiyacınız var. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir. Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız. Duygusal kontrolü elden bırakmıyorsunuz. Akılcı olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.
TERAZİ
Rakip tanımıyorsunuz Düşüncelerinizi sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, zirveye yönelik çalışmalar içindesiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız. Kariyerinizle ilgili yenilikler sizin için olağanüstü durumları getirecek. İletişim konusunda sizi sevindirecek pozisyonlar yaşayacaksınız. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı ve yeni durumunuzu esnetmek zorunda kalabilirsiniz.
AKREP
Bitişlere şans verin Bu hafta isteklerinizde önleyemediğinizi tutkuların esiri olabilirsiniz... Hep kendinizi haklı görmeniz, sevdiğiniz kişinin de yaşamını zorlaştırıyor. Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak. Sosyal aktivitelerde bireylerin davranışlarını analizci bir gözle izlemeniz nedeniyle, çelişkili bir izlenimci tavır içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.
YAY
Deneyimlere açıksınız Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Haftayı hasarsız atlatmak istiyorsanız; kendi duygularınızın esiri olmayın, yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz. Sizi popüler yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. Tartışmalardan ve güç savaşlarınızdan sakınmalısınız. Aykırı düşünce içinde olacağınız kişilerden uzak kalmaya çalışın.
OĞLAK
Ketum ve kararlısınız Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Aileniz bu konuda size destek vermek yerine zorlayıcı kurallarla karşınıza çıkacak. Bu dönemde daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek. Fanatik düşünceler içinde sıkışabilirsiniz. Etkin grup arkadaşlıkları her zaman iyi sonuç vermeyebilir. Bazı kıskançlıklara hedef olabilirsiniz. Yapmayı planladığınız konularda yaratıcılığınızı engellemeyin. Birlikte çalıştığınız kişilerden memnun olmayabilirsiniz. Kariyerinizdeki düzelmelerin zevkini çıkarmak için, önünüzde daha zaman olacaktır.
KOVA
Bitişler ve başlangıçlar dönemi Gözünüzü korkutmak istemiyoruz fakat ani değişimlere hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden çok etkileneceksiniz. Yine dostluklarınızda spekülatif olaylara karşı temkinli olmalısınız. Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Özellikle, sizi sevindirecek duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kendinizi herkesten daha çok seveceksiniz. Yaşam hırsınız tavan yapacaktır. Başlayacağınız yeni bir iş için, kendinizi kısıtlayacak sınırlar koyun.
BALIK
Dingin ve tempolusunuz Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olabilir. Sorunlarınızı çözme yönünde yol gösterici bir rol alacak, ortak düşünceleriniz doğrultusunda kenetlenerek problemlerinizin üzerine gideceksiniz. İlişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Güçlü pozisyonlara gelmeniz için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Sadece sabırlı olmalı ve fikir değiştirmemelisiniz. Yoğun işlerin sizi kuşattığını görmek, temponuzu arttırmanıza neden olacak.