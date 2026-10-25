Dolunay boğa burcunda disiplini getiriyor! Bu hafta burçları ne bekliyor? 25 Ekim haftalık burç yorumları...

KOÇFinans konuları gündemde
PARA evinize muhteşem bir destek geliyor. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir süreç olacağından emin olabilirsiniz. Derin araştırma gereken konularda kendinizi ispat edeceksiniz. Bu hafta sosyal ilişkilerinizin seyrini maddi kazançlara döndürebilirsiniz Geciken başarılarınız size ödül olarak dönecektir. Duygularınızın kafanızı karıştırmasına izin vermemeli ve bazı olayları içinizden yargılamalısınız. Bu hafta, tüm enerjinizi maddesel konularınıza ayıracaksınız. Akıllı ve kibar kişilerden hoşlanmanıza rağmen bugün daha felsefi konuları konuşacağınız kişileri tercih etmenizdeki neden, mesleki anlamda size destek olanlara ihtiyaç duymanızdır. Politik davranmayı yeğleyeceğiniz bir dönem.
BOĞA
Hayatı ve kendinizi yeniliyorsunuz
ARKADAŞLIK ilişkilerinizi ve mesleğinizi paralel götürmeyi başarıyorsunuz. Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Kişisel ve toplumsal olaylar konusunda, geçmişe yönelik değerlendirmeler içine gireceksiniz. Kendinizi ve mesleki olaylarınızı sorgularken; biraz da geçmiş hayallerinizi yeniden irdeleyecek, karşınıza çıkan fırsatları tekrar değerlendireceksiniz. Mesleğinizi yapmanıza engel olan şartları yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir. Sanki bir koruyucu çemberi içindesiniz. Ele aldığınız tüm konularda çıkan aksilikler konusunda olaylardan kıl payı kurtuluyorsunuz.
İKİZLER
Derin sorgulamalar söz konusu
DERİN sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Geçmişle gelecek arasında mantıksal köprüler kurabileceksiniz. Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz. Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini hissedeceksiniz. İddiacı ve yargılayıcı tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla, başkalarının fikirlerine karşı toleranslı olamayabilirsiniz. Şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz. Kendi düşünceleriniz doğrultusunda koşullarınızı yaratmaya çalışırken, bulunduğunuz ortamlarda ön planda olma gayretleri içinde çaba sarf edeceksiniz. Çevrenize karşı nazik olmalısınız.
YENGEÇ
Geçmiş sıkıntılar yeniden gündemde
GEÇMİŞE bağlı sorunlar ortaya çıkabilir. Siz gülümserken bile kafanızda birtakım hesaplarınız var. Hiç kimsenin güvenilir olmadığına kendinizi inandırmış durumdasınız. Yakınlarınızın dışında başkalarına taviz vermek istemiyorsunuz. Yeni başlayacağınız işlerinizde kontrollü yol almaya çalışın, her şeyin en kötüsünü düşünerek önceden önlem alın. Dolunay birçok güzellikleri ortaya çıkarırken eski nostaljik duyguları da körükler. Bu hafta yaşam sürecinizi, duygusal takıntılarınızın ve kişisel isteklerinizin bileşkesini yaşama geçirme biçimi belirleyecek. Aile içi konular yeniden gündeme gelecek. Satılacak ve kiralanacak konular kesin çözüm getireceksiniz. Yıllarca görüşmediğiniz bir akrabanızdan haber alabilirsiniz. Uzun zamandır süregelen bir kırgınlığınız varsa, hepsine son vermek adına yapılan çalışmalar gündeme gelecek. Egolarınızın yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. Aile yakınlarınızın ve ebeveynlerinizin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz.
ASLAN
Kararlı oluyorsunuz
KETUM ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Kendinizi garantiye almaktan başka çareniz olmadığı göreceksiniz. Geçmişte üzerinde çalıştığınız ve size ödül getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi destekleyecek. Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Yurt dışından gelen bir kişi ile tanışarak, partnerinizin memleketine yerleşebilirsiniz. Eğitim alanlar için dönüm noktası oluşturabilecek önemde değişiklikler olabilir. Bu tür değişimler size tecrübe kazandıracak şekilde olacaktır. Teknik donanımınızla ilgili yeniden değerlendirmelere gideceksiniz. Bugünler içinde programladığınız aktivitelerinizin, seyahatlerinizin ve çalışmalarınızın yoğunluğunu azaltın veya çok fazla riskli olanlarını yeniden yapılandırın.
BAŞAK
Kariyeriniz sizi zorluyor
KARİYERİNİZLE ilgili sert rüzgarlar esiyor. Sabit duygular içinde odaklandığınız konular oldukça önemli. Bilgilerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Değişim rüzgarları sizi rahatsız edebilir. Alışkanlıklarınızdan kolay vazgeçemediğiniz için sistemli olayları araştırıyorsunuz. Ailevi konularda duygusal hareket ettiğinizi siz de fark ediyor fakat önleyemediğiniz hisleriniz yüzünden, hatalı davranıyorsunuz. Aktif ve hızlı bir düşünce içinde hareket edeceğiniz ortamları tercih edeceksiniz. Yakın çevrenizle kuracağınız diyalog, rutin işlerinizin canlanmasına neden olacak. Evinizle ilgili olumlu planlarınızı yaşama geçirmek için önemli günlerdesiniz. Maddesel konularda temkinli davranacaksınız. Yaşantınıza girmek isteyen kişileri seçme konusunda oldukça titizsiniz. Sizinle aynı fikirde olmayanların sizi eleştirmesine izin vermediğiniz sürece problem olmayacağını bilmelisiniz. Deneyimlerinize güvenmelisiniz.
TERAZİ
Finans konularında yeni yöntem zamanı
MOTİVASYONUNUZUN eksilmesi, anlamsız takıntılar içeren inatçı davranışlarınızın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu tür duygusal zorlanmalar karşısında alacağınız tavır çok önemli olacak. Uranüs yüzünden beklentilerinizin gerçekleşmesi sizin sabır ve gayretlerinize bağlı olarak gelişecektir. Yeni ruhsal deneyimlere hazır bir durumdasınız. Arzuladığınız konularla ilgili kendinizi geliştirme imkanı bulacaksınız. Sosyal çevre ilişkilerinizde olumlu gelişmelere sahne olacak. Bulunduğunuz ortamlarda lider özelliğiniz ön planda olacak. İş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatleri üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa hemen sonuca gitmeyin. Dostlarınız ve yakın çevrenizi testten geçirirken, bazılarında çevresine odaklaşacak ve gerçek dostlarınızla birlikte olmayı yeğleyeceksiniz.
AKREP
Ortak ilişkiler tehlikede
BAZILARINIZ dostlarınızla ortak projeler gerçekleştirirken bu çalışmalardan müthiş bir keyif alacaksınız. Akıllı insanlarla konuşmayı seviyorsunuz. Düşüncelerinizin çevrenizle bütünleşmesinden yanasınız. Doğru insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz. Karşınızdaki kişinin duygularını çok çabuk hissedebiliyor ve empati yeteneğinizle onları idare edebiliyorsunuz. Bu dönemde hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz. İş ilişkilerinizde aşırı sabırlı davranışlarınız sizi adım adım başarıya götürüyor. Ayrıntılar sizin için çok önemli. Yaptığınız her iş özen ve dikkat istiyor. Parasal konularda dikkatli ve zevkli bir çalışma örneği sunacaksınız. Düşündüğünüz birçok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken, eski alışkanlıklarınızı gözden geçirecek, gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız.
YAY
Çevrenizle ters düşebilirsiniz
CANLI ve dinamik bir duygusal yaşamla birlikte uzak yollarla ilgili aşklar gündeme gelecektir. Bazılarınız da iş arkadaşlarıyla yeni aşkların eşiğinde olacaklar. Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz. Sevdiğiniz bir dostunuzla ayrı ortamlara düşebilir, baba veya çevrenizde kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yine dostluklarınızda sansasyonel olaylara karşı temkinli olmalısınız. Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın. Sevdiklerinizin huzuru sizin için takıntı halini almış. Geçmişten gelen olayların muhasebesini yapabilirsiniz. Çevrenizin adına verdiğiniz kararlar onlar tarafından yanlış anlaşılabilir. Eskiye olan özleminiz artacaktır. İş arkadaşlarınızın yanlış davranışları karşısında sabretmeyi öğrenmelisiniz.
OĞLAK
İlişkilerinizde zorluklarla yüzleşiyorsunuz
KARİYERİNİZİ güçlendirmek için dışarıdan yardım almanız gereken dönemlerden birindesiniz. Dolunay sayesinde aynı görüşe sahip kişilerle yolculuk yapabilir ve birlikte eğlenme planları içinde olabilirsiniz. Karizmatik ve eğlenceli bir yapıya sahip olduğunuz için çevreniz tarafından sıkı bir göz hapsindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin iç yüzünü görebilirsiniz. Gereksiz cesaret gösterilerine kapılmayın. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız. Kendinizi yıpratmadan hareket etmelisiniz. Mesleki başarınızın size sağlayacağı avantajları da unutmamalı ve duygusal doyum sağlayacağınız işleri tercih etmelisiniz.
KOVA
Aile içi sorunlar gündemde
UZUN süredir beklediğiniz birtakım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi mutlu edecektir. İlişkinizde karşılıklı tartışma yerine; sorunun dibine inmenizde yarar var. Duygusal konularda bazı fanatik düşüncelerinizin esiri olabilir ve eskiye özlem duyabilirsiniz. Bekledikleri sonuca yaklaşmaları an meselesi. Sıra dışı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız. Dinlendiğiniz zaman yaşadığınız olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Dedikodu ortamlarından uzak durmaya çalışın. Doğru insanlarla çalışmanızda yarar var. İşinizde verimlisiniz. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Sizin farklı düşünceleriniz karşısında, onların tepkili davranışları ile karşılaşmanız cesaretinizi kaybettirmesin.
BALIK
Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor
HAYATINIZA yeni insanlar girebilir ve iş teklifleri alabilirsiniz. Akıllı olduğunuzu bilenler size temkinli yaklaşıyorlar. İyi niyetinizi kullanmak isteyebilirler. Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Manevi hislerinizin sizi yanıltmayacağından emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda değişik düşünceleriniz ve tavrınızla dikkat çekeceksiniz. İlişkilerinizi gözden geçirmek için tam sırası. Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Dostlarınızın sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Aşk konusundaki ilginç gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız.. Aşkta geri planda kalmak istemiyorsunuz. Özellikle, derin dostluklar ve özel arkadaşlıklar için ilginç bir hafta. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine güçlü bir şekilde sarılmanızda fayda var.