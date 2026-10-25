Haberler Pazar Dolunay boğa burcunda disiplini getiriyor! Bu hafta burçları ne bekliyor? 25 Ekim haftalık burç yorumları... Dolunay boğa burcunda disiplini getiriyor! Bu hafta burçları ne bekliyor? 25 Ekim haftalık burç yorumları... FİLİZ ÖZKOL









KOÇFinans konuları gündemde PARA evinize muhteşem bir destek geliyor. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendiniz için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir süreç olacağından emin olabilirsiniz. Derin araştırma gereken konularda kendinizi ispat edeceksiniz. Bu hafta sosyal ilişkilerinizin seyrini maddi kazançlara döndürebilirsiniz Geciken başarılarınız size ödül olarak dönecektir. Duygularınızın kafanızı karıştırmasına izin vermemeli ve bazı olayları içinizden yargılamalısınız. Bu hafta, tüm enerjinizi maddesel konularınıza ayıracaksınız. Akıllı ve kibar kişilerden hoşlanmanıza rağmen bugün daha felsefi konuları konuşacağınız kişileri tercih etmenizdeki neden, mesleki anlamda size destek olanlara ihtiyaç duymanızdır. Politik davranmayı yeğleyeceğiniz bir dönem. BOĞA

Hayatı ve kendinizi yeniliyorsunuz ARKADAŞLIK ilişkilerinizi ve mesleğinizi paralel götürmeyi başarıyorsunuz. Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Kişisel ve toplumsal olaylar konusunda, geçmişe yönelik değerlendirmeler içine gireceksiniz. Kendinizi ve mesleki olaylarınızı sorgularken; biraz da geçmiş hayallerinizi yeniden irdeleyecek, karşınıza çıkan fırsatları tekrar değerlendireceksiniz. Mesleğinizi yapmanıza engel olan şartları yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir. Sanki bir koruyucu çemberi içindesiniz. Ele aldığınız tüm konularda çıkan aksilikler konusunda olaylardan kıl payı kurtuluyorsunuz.

İKİZLER

Derin sorgulamalar söz konusu DERİN sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Geçmişle gelecek arasında mantıksal köprüler kurabileceksiniz. Alışkanlıklarınızı yaşamın bütünlüğünü bozmadan katı bir şekilde değerlendirmeyi öğreniyor, düzen içinde yerinizi almaya hazırlanıyorsunuz. Şimdiye kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediğiniz için; artık cesur kararlar vermenin zamanı geldiğini hissedeceksiniz. İddiacı ve yargılayıcı tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla, başkalarının fikirlerine karşı toleranslı olamayabilirsiniz. Şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz. Kendi düşünceleriniz doğrultusunda koşullarınızı yaratmaya çalışırken, bulunduğunuz ortamlarda ön planda olma gayretleri içinde çaba sarf edeceksiniz. Çevrenize karşı nazik olmalısınız. YENGEÇ

Geçmiş sıkıntılar yeniden gündemde GEÇMİŞE bağlı sorunlar ortaya çıkabilir. Siz gülümserken bile kafanızda birtakım hesaplarınız var. Hiç kimsenin güvenilir olmadığına kendinizi inandırmış durumdasınız. Yakınlarınızın dışında başkalarına taviz vermek istemiyorsunuz. Yeni başlayacağınız işlerinizde kontrollü yol almaya çalışın, her şeyin en kötüsünü düşünerek önceden önlem alın. Dolunay birçok güzellikleri ortaya çıkarırken eski nostaljik duyguları da körükler. Bu hafta yaşam sürecinizi, duygusal takıntılarınızın ve kişisel isteklerinizin bileşkesini yaşama geçirme biçimi belirleyecek. Aile içi konular yeniden gündeme gelecek. Satılacak ve kiralanacak konular kesin çözüm getireceksiniz. Yıllarca görüşmediğiniz bir akrabanızdan haber alabilirsiniz. Uzun zamandır süregelen bir kırgınlığınız varsa, hepsine son vermek adına yapılan çalışmalar gündeme gelecek. Egolarınızın yüksek olduğu bir hafta içindesiniz. Aile yakınlarınızın ve ebeveynlerinizin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak. Karşınıza çıkacak şartlarla mücadele edecek, taviz vermeyeceksiniz. ASLAN

Kararlı oluyorsunuz KETUM ve kararlı davrandığınız zaman, şartlar sizden yana olacak. Araştırma içgüdünüzün yüksek olmasından kaynaklanan, hedeflerinize yönelik çalışmalar içindesiniz. Kendinizi garantiye almaktan başka çareniz olmadığı göreceksiniz. Geçmişte üzerinde çalıştığınız ve size ödül getirmesini beklediğiniz tüm konular sizi destekleyecek. Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Yurt dışından gelen bir kişi ile tanışarak, partnerinizin memleketine yerleşebilirsiniz. Eğitim alanlar için dönüm noktası oluşturabilecek önemde değişiklikler olabilir. Bu tür değişimler size tecrübe kazandıracak şekilde olacaktır. Teknik donanımınızla ilgili yeniden değerlendirmelere gideceksiniz. Bugünler içinde programladığınız aktivitelerinizin, seyahatlerinizin ve çalışmalarınızın yoğunluğunu azaltın veya çok fazla riskli olanlarını yeniden yapılandırın.