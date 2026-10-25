Manikür ile daha uzun parmaklar

SOSYAL medya çağında daha önce var olan güzellik uygulamalarının yeni ve dikkat çekici isimlerle yeniden karşımıza çıkmasına alışığız. Facelift manikür de aslında bunlardan biri. Bu yeni isim, uzun zamandır uygulanan Rus manikürünün güncellenmiş bir versiyonundan ziyade, ona verilen yeni bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Rus manikürü, kuru tırnak üzerinde gerçekleştirilen ve özellikle kusursuz kütikül temizliğiyle öne çıkan bir manikür tekniği. Uygulama sırasında elektrikli törpü ve elmas uç kullanılarak ölü deriler temizleniyor ve tırnak yüzeyi hazırlanıyor. Ardından yumuşak jel uygulanıyor ve tırnağa son şekli veriliyor. Peki, bu manikürün parmakları daha uzun gösteren etkisi nereden geliyor? Cevap, uygulamanın tırnak çevresini son derece temiz ve belirgin hale getirmesinde saklı. Tırnak rengi, tırnak etine çok yakın hatta kütikül çizgisinin hemen altına kadar uygulanabildiği için tırnak yatağı olduğundan daha uzun görünüyor. Böylece parmaklar da daha uzun, ince ve zarif bir siluete kavuşuyor.

TEMİZ BİR GÖRÜNÜM

FACELİFT manikürün avantajı yalnızca optik bir illüzyon yaratması değil. Kuru tırnak üzerinde çalışılması, ojenin ve jel uygulamasının tırnağa daha iyi tutunmasına yardımcı oluyor. Tırnaklar suya batırıldığında plak, suyu emerek genişleyip sonrasında yeniden küçülebiliyor; bu da ürünün tutuşunu etkileyebiliyor. Kuru uygulama ise bu genleşme ve büzüşme döngüsünü azaltarak manikürün daha uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor. Görünümün kendisi de oldukça minimalist. Genellikle tek renk veya çok minimal tasarımlarla uygulanan manikürde özellikle nötr ve şeffaf nude tonları tercih edildiğinde, tırnak uzadıkça oluşan görüntü değişimi de daha az fark ediliyor. Bu nedenle uygulamanın ayda yaklaşık bir kez yenilenmesi yeterli olabiliyor.