Müzik dünyasının perde arkası roman oldu

GAZETECİ ve müzik yazarı Hakan Uç, Sahi Kitap etiketiyle yayımlanan "Müziğin Vaftiz Babaları" adlı romanında müzik endüstrisinin perde arkasındaki güç ilişkilerini, şöhretin bedellerini ve sanatçıların kendi yollarını çizme mücadelesini ele alıyor. "Müzik Endüstrisinin Perde Arkası" alt başlığını taşıyan eser, Sabah ve Daily Sabah gazetelerindeki müzik yazılarıyla tanınan Uç'un sektöre ilişkin gözlemlerini kurmaca bir anlatıyla buluşturuyor. Başarı, hırs ve kontrol kavramları etrafında şekillenen roman, sanatçıların yükselişinde yeteneğin yanı sıra çevresel ilişkilerin ve beklentilerin de etkisine dikkat çekerek sahnede görünenlerle kapalı kapılar ardında yaşananlar arasındaki farkı sorguluyor.