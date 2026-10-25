Parfümünüz bozulmuş olabilir

BİR süredir bir parfüm kullanıyorsanız ve hafif baz notalar içerdiğini biliyorsanız, son kullanma tarihi geçmiş olabilir. Bunun nedeni hafif baz notaların daha kırılgan olmasıdır, bu da daha ağır baz notalar kadar uzun süre dayanmadıkları anlamına gelebilir. Dolayısıyla, parfümünüz narenciye veya çiçekse, bu durum sizin için geçerli olabilir. Alternatif olarak, parfümünüzde daha ağır temel notalar varsa, onu daha uzun süre saklayabilirsiniz. Örneğin; oryantal kokuların uzun ömürlü olduğu düşünülmektedir. Amber gibi içeriklere dikkat edin. Daha uçucu bileşenlere sahip diğer parfümlerden daha uzun ömürlü olabilir. Dolayısıyla, satın aldığınız parfüm de son kullanma tarihini etkileyebilir. Parfümünüzün bozulduğunu anlamanın en belirgin yolu kokusundaki değişikliklerdir. İlk sıkışta aldığınız o taze ve hoş koku zaman ile değişebilir. Eğer parfümünüzün kokusu oksidasyon veya kimyasal reaksiyonlar nedeniyle ağırlaşmış, ekşimiş veya metalik bir kokuya dönüşmüşse, bu bozulmanın işaretidir.