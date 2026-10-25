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Haberler Pazar Resimlerinde atlarla otomobilleri buluşturdu

Resimlerinde atlarla otomobilleri buluşturdu

ERCAN AKGÜN

Giriş Tarihi: Gazete

Resimlerinde atlarla otomobilleri buluşturdu

EMEKLİ polis, ressam İsmail Utku, Izmir Classic Cars (İzmir Klasik Arabalar) Fuarı'nda eserlerini sergiledi.

Resimlerinde atlarla otomobilleri buluşturdu

Fuar İzmir'de 3 gün süren organizasyona 16 adet çalışmasıyla katılan Utku, etkinliğe uygun olması amacıyla atlarla klasik otomobilleri aynı karede buluşturduğu eserlerine yer verdi.

Resimlerinde atlarla otomobilleri buluşturdu

Sanatcı, atları ve otomobilleri birlikte resmetmesinin nedeni olarak da doğanın temsil ettiği özgürlük ve canlılıkla insanın ürettiği teknolojiyi, geçmişin ruhunu ve hızı aynı kompozisyonda karşı karşıya getirmek olarak yorumladı.

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