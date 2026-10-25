Saçlarda 70’ler esintisi

YILLARDIR saç trendlerine yön veren o kusursuz görünümlü sıkı topuzlara bu sonbahar biraz ara veriyoruz. 2026 sonbaharında daha doğal, hareketli ve zahmetsiz saç modelleri öne çıkarken 70'lerin özgür ruhunu yansıtan dağınık at kuyruğu yeniden gündemde. Jane Birkin ve Brigitte Bardot gibi stil ikonlarını hatırlatan bu görünüm, kusursuz olmaya çalışmadan şık görünmenin yollarını arayanlar için sezonun favorileri arasında. İngilizcede messy ponytail olarak adlandırılan dağınık at kuyruğu, saçların sıkıca geriye taranmadığı, doğal hacmin korunduğu ve yüz çevresinde birkaç tutamın serbest bırakıldığı bir saç modeli. Saçlar gelişigüzel toplanmış gibi görünse de görünümün sırrı, özenli ve zahmetsiz bir denge yakalamakta. 2026 sonbaharında öne çıkan bu görünüm, 70'lerin bohem estetiğiyle retro cazibesini bir araya getiriyor. Jenna Ortega'nın tercih ettiği orta ayrım, tepedeki hafif hacim ve yüzün iki yanına bırakılan tutamlar, trendin güncel yorumları arasında. Saçların doğal hareketini koruması ve her tutamın kusursuz biçimde yerleştirilmemesi, bu görünümün en önemli özelliklerinden.

KULLANIŞLI BİR ALTERNATİF

DAĞINIK at kuyruğunu sezonun öne çıkan saç modellerinden biri yapan özelliklerin başında, farklı stillere kolayca uyum sağlaması geliyor. Günlük bir görünümü tamamlamak için tercih edilebildiği gibi blazer ceketlerle daha şehirli; gece elbiseleri ve iddialı takılarla ise daha sofistike bir görünüm kazanabiliyor. Üstelik bu saç modelini uygulamak için uzun bir şekillendirme rutini gerekmiyor. Saçın doğal dokusunu korumak, köklere hafif hacim kazandırmak ve birkaç tutamı serbest bırakmak yeterli. Düz, dalgalı ve kıvırcık saçlarda farklı şekillerde yorumlanabilmesi de onu farklı saç tipleri için kullanışlı bir alternatif haline getiriyor.

ADIM ADIM UYGULAMA

■ Saçınızı ortadan veya yandan ayırın.

70'LERDEN ilham alan daha retro bir görünüm için ortadan ayrımı tercih edebilirsiniz. Daha romantik ve yumuşak bir etki içinse hafif yandan ayrılmış saçlar iyi bir alternatif. Ayrımın cetvelle çizilmiş gibi kusursuz olması gerekmiyor; doğal görünümün korunması önemli.

■ Saç diplerine hafif hacim kazandırın.

SAÇLARINIZI toplamadan önce parmaklarınızla veya bir tarak yardımıyla dipleri nazikçe kaldırın. Amaç belirgin bir krepe oluşturmak değil, saçların başa yapışık görünmesini önlemek. Özellikle ince telli saçlarda bu küçük dokunuş, sonucun daha dolgun görünmesine yardımcı olabilir.

■ Yüz çevresinde birkaç tutam bırakın.

ALNINIZIN iki yanından ince saç tutamları ayırarak serbest bırakın. İsterseniz bu tutamları doğal halleriyle kullanabilir, isterseniz hafifçe şekillendirerek bunların yüzünüzü çerçevelemelerini sağlayabilirsiniz. Fazla belirgin bukleler yerine yumuşak ve hareketli bir görünüm hedefleyin.

■ Saçlarınızı sıkmadan toplayın.

SAÇLARINIZI ensenizde veya başınızın arka kısmında, tercih ettiğiniz yükseklikte bir araya getirin. Lastiği saç diplerini gerecek kadar sıkı kullanmayın. Orta alçaklıkta bir at kuyruğu, modelin retro karakterini öne çıkarmak için iyi bir seçenek. Başınızın üst kısmındaki doğal hacmi korumayı da unutmayın.

■ Saçlarınızın doğal dokusunu vurgulayın.

DÜZ saçlarınız varsa boylara birkaç gelişigüzel dalga ekleyerek daha hareketli bir görünüm yaratabilirsiniz. Saçlarınız zaten dalgalı veya kıvırcıksa doğal dokusunu korumanız yeterli. Burada önemli olan, her tutamı aynı forma sokmak yerine saçın kendi hareketine alan tanımak.

■ Hafif bir şekillendiriciyle görünümü tamamlayın.

DOKU kazandıran bir sprey veya esnek tutuş sağlayan hafif bir saç spreyi, saç modelinin gün boyunca formunu korumasına yardımcı olabilir.