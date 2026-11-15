Meraklısına notlar

Sabahları elma kahveden daha fazla uykunuzu açar!

Rögar kapakları; kare, dikdörtgen ya da herhangi başka bir şekil olsaydı kapak kanalizasyonun içine düşebilirdi. Ancak dairesel şekildeki kapağın kanalizasyonun içine düşmesi imkansızdır.

Filler dev cüsselerine rağmen çok iyi yüzer. Derin sularda yüzerken hortumlarını şnorkel olarak da kullanır. Gerektiğinde durmaksızın birkaç saat yüzebilirler.

Denizyıldızları kopan kollarını yenileyebilir. Aslında denizyıldızları tek bir koldan tümüyle yeni bir beden oluşturabilirler.

Sinek kuşları havada asılı kalmak için kanatlarını saniyede 80 kez çırpar. Yakut boğazlı sinekkuşu saniyede 200 vuruşluk bir kanat çırpma hızına ulaşabilir.

İmparator penguenler tek bir solukta neredeyse 30 dakika boyunca dalabilir.

Peygamberdeveleri başlarını 180 derece çevirebilir.

Kutup ayıları avlarının kokusunu 30 kilometre öteden alır.

Sıcak su soğuk sudan daha ağırdır.