Dirençli İzmir için dönüşüm hamlesi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dirençli kent hedefi doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı. Karabağlar Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 3. ve 4. etaplarında toplam 1902 bağımsız bölümün inşaatı sürüyor. Üçüncü etapta ilk blokların yıl sonunda tamamlanması hedeflenirken örnek daireler de hazırlandı. Dördüncü etapta ise kaba inşaat çalışmaları devam ediyor. Yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle yürütülen projeyle Uzundere'de güvenli konutların yanı sıra altyapı ve sosyal donatı alanlarını kapsayan bütüncül bir yaşam alanı oluşturuluyor.
'CEMİL BAŞKANIN VİZYONU'
Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 1. ve 2. etaplarında yaşam başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Önder Çakır, 3. ve 4. etaplarda çalışmaların hız kazandığını belirterek, "Cemil Başkanımızın vizyonu, kentsel dönüşüme verdiği önem ve destek sayesinde ikmal ihaleleriyle 3. ve 4. etap çalışmalarını yeniden hızlandırdık. Hak sahiplerine ait konutların bulunduğu ilk adayı yıl sonuna kadar, diğer adayı ise 2027'nin ilk iki ayında tamamlamayı planlıyoruz. Üçüncü etapta tüm inşaatları 2027 sonuna kadar tamamlamayı, 4. etapta ise bir adayı 2027 yılının Temmuz ayında, etabın tamamını da 2028 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından bağımsız bölümlerin hak sahiplerine teslimi için ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemleri başlatacağız" diye konuştu.
MÜLKİYET HAKLARI KORUNDU
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de kentsel dönüşüm çalışmalarını yüzde 100 uzlaşı, yerinde dönüşüm ve şeffaflık ilkeleriyle sürdürüyor. Çarpık yapılaşmanın ve depreme dayanıksız konutların bulunduğu bölgede vatandaşların mülkiyet hakları korunarak süreç yürütülüyor. Dönüşüm alanlarının envanterinin çıkarılmasıyla başlayan süreçte hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, proje tamamlandığında kavuşacakları konutlar hakkında bilgilendiriliyor. Uzlaşmanın sağlanmasının ardından ihale ve yapım aşamasına geçiliyor. Uzundere'de inşaat çalışmalarını belediye iştiraki İZBETON AŞ üstlenirken kontrollük hizmetini Egeşehir AŞ yürütüyor. Tüm süreç, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ilerliyor.
ALTYAPIDAN SOSYAL YAŞAMA BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM
UZUNDERE Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, yapıların yenilenmesinin yanı sıra mahallenin bütüncül dönüşümünü de hedefliyor. Bu kapsamda yollar, altyapı, otopark ve ulaşım alanları yeniden düzenlenirken parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarıyla modern, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturuluyor. Projenin tamamlanmasıyla Uzundere'nin altyapısı ve üstyapısıyla bütünleşik, çağdaş bir kent kimliğine kavuşması amaçlanıyor. Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'ndaki tüm etapların tamamlanmasıyla toplam 4 bin 294 bağımsız bölüm güvenli konutlar olarak hak sahiplerine teslim edilecek. Uzundere'de hayata geçirilen bütüncül dönüşümün, İzmir'de ilerleyen yıllarda uygulanacak kentsel dönüşüm projelerine de örnek olması hedefleniyor.