Dirençli İzmir için dönüşüm hamlesi!

İ zmir Büyükşehir Belediyesi, dirençli kent hedefi doğrultusunda kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı. Karabağlar Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 3. ve 4. etaplarında toplam 1902 bağımsız bölümün inşaatı sürüyor. Üçüncü etapta ilk blokların yıl sonunda tamamlanması hedeflenirken örnek daireler de hazırlandı. Dördüncü etapta ise kaba inşaat çalışmaları devam ediyor. Yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle yürütülen projeyle Uzundere'de güvenli konutların yanı sıra altyapı ve sosyal donatı alanlarını kapsayan bütüncül bir yaşam alanı oluşturuluyor.

'CEMİL BAŞKANIN VİZYONU'

Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin 1. ve 2. etaplarında yaşam başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Önder Çakır, 3. ve 4. etaplarda çalışmaların hız kazandığını belirterek, "Cemil Başkanımızın vizyonu, kentsel dönüşüme verdiği önem ve destek sayesinde ikmal ihaleleriyle 3. ve 4. etap çalışmalarını yeniden hızlandırdık. Hak sahiplerine ait konutların bulunduğu ilk adayı yıl sonuna kadar, diğer adayı ise 2027'nin ilk iki ayında tamamlamayı planlıyoruz. Üçüncü etapta tüm inşaatları 2027 sonuna kadar tamamlamayı, 4. etapta ise bir adayı 2027 yılının Temmuz ayında, etabın tamamını da 2028 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından bağımsız bölümlerin hak sahiplerine teslimi için ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemleri başlatacağız" diye konuştu.