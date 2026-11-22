Bugüne dek rujdan beklentimiz kusursuz dudaklar yaratmasıydı. Önce dudakları kalemle çiziyor, hatta biraz doğal çizgisinin dışına çıkıyor, üst dudağın ortasındaki kıvrımı belirginleştiriyor, ardından yoğun şekilde ruj uyguluyorduk. Hatta en küçük taşmayı bile kapatıcıyla temizlemeye öylesine alışmıştık ki en küçük bir pürüz bile bizim için simetrik görüntüyü bozmaya yetiyordu. Oysa makyajın vazgeçilmez elemanı ruj, şimdi tam tersi şekilde çizgiyi biraz bozuyor.

DİKKAT ÇEKİYOR

Sezonun dikkat çeken dudak görünümlerinden blurred lips trendiyle ruj, dudağın üzerinde kalıp gibi durmuyor. Renk, dudağın ortasında daha belirginken dudak çizgisine yaklaştıkça yoğunluğunu kaybediyor ve tenle arasındaki sınır yumuşuyor. Uzaktan bakıldığında dudağın nerede bittiğini elbette görüyorsunuz ama rujun nerede bittiğini tam olarak seçemiyorsunuz. Sonuç, klasik rujdan daha rahat, lip tint'ten daha sofistike, çıplak dudaktan da daha etkileyici görünüyor. Aslında bu görünüm çok yeni değil.

KORE STİLİ

Kore makyajında renk geçişli ve yumuşak kenarlı dudaklar uzun zamandır kullanılıyor. Fransız güzellik anlayışında da yeni sürülmüş kusursuz rujdan çok, biraz silinmiş ve dudakla bütünleşmiş rengin geçmişe uzanan örnekleri var. Bu yılki versiyonunun farkı ise belirgin bir ombre yaratmaya çalışmaması. Dudak ortasında koyu, kenarlarda açık iki ayrı bölge gibi görünmek yerine bütün renkler birbirine karışıyor.