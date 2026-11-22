TERAZİ: Çevrenize destek veriyorsunuz Venüs burcunuzda ilerlerken, kişisel çekiciliğinizle dikkatler üzerinizde. Uranüs'ün bulunduğu konum, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor. Karşılıklı bir şekilde fikir alışverişi içinde olacak, disiplin duygularınızı kullanacaksınız. Sevdiğiniz kişi ile aranızda duygusal iletişimin mükemmel gelişeceği bir hafta içindesiniz. Fikirlerinizin desteklenmesinden hoşnut kalacaksınız. AKREP: İyilik ve güzellik sizden yana Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor, aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Duygularınızı gizlemeyi tercih ederek, karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedeceksiniz. Onların kişisel sorunları yüzünden, aranızda bazı ihtilaflar söz konusu olacaktır. Anlayışlı ve aldırmaz yönlerinizle, olaylara daha akılcı bir çözümle yaklaşacak ve çevrenizde kısa sürede hakimiyet kuracaksınız. YAY: Sert çıkışlara dikkat Karşılıklı ilişkilerinizde güven duygusunun önemli olduğunu biliyorsunuz. Yakın çevrenizin davranışları konusunda haklı çıkmak istiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmeli ve daha hoşgörülü davranmalısınız. Yaşantınızda size olumlu ufuklar açacak, yeni projelere sıcak bakıyor fakat risklerden çekiniyorsunuz. Cesaretinize güvenmeli ve kendinize yeni bir şans vermelisiniz. Olaylar istediğiniz yönde gelişecek . OĞLAK: Güç ve adalet ön planda Yapmanız gereken çok birçok iş sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Partnerinizden istediğiniz desteği almanıza rağmen siz kendi aklınızı beğenen ve hareketlerinizden ödün vermeyen bir kişisiniz. Bu hafta bulunduğunuz ortamlarda özgürce davranacak ve düşüncelerinizi rahat bir şekilde ifade edeceksiniz. İkna kabiliyetinizin yüksek olması nedeniyle zorluklar sizi engellemiyor.

KOVA:

Detaylar önem kazanacak

Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden, canınız sıkılabilir. Ortak çalışma içinde olacağınız kişilerin beklentilerine cevap vermeden önce düşünmelisiniz.

Risklerden hoşlanmadığınız için, daha sonra çıkabilecek aksiliklere hazırlıklı olmalısınız.

Hobilerinizle ilgilenmelisiniz.



BALIK:

Mantık ve akıl öncelikli

Yapacağınız eğlenceli geziler gündeme gelecektir.

Moralinizi bozan konuşmalar duymak istemediğiniz için bazı konularda yorum yapmaktan kaçınabilirsiniz.

Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.

Maddi konularda istediğiniz güvenceyi çevrenizin size sağlamasını istemeniz konusunda haklısınız.



BU HAFTA DOĞANLAR

Girişimcilik ve iş yetenekleri sayesinde ticaret dünyasında isim yapabilirler. Organizasyon kabiliyetleri çok fazla gelişmiştir. Sorumluluklarından korkmaz ve görevlerini severek yerine getirirler. Oldukça enteresan bir kişiliğe sahiptirler. Yazarlık, resim, yayıncılık, öğretim ve haberleşme konularında yeteneklidirler. Kazanç konularında yöntemli olarak planlanmış değişik düşünceleri vardır. İyi bir pazarlamacıdırlar.Kişisel olaylarını herkesle paylaşmaktan hoşlanmazlar.



Zeki ve entelektüel bir zekaya sahiptirler. Eğlence ve hareketten çok hoşlanırlar. Merak ve keşfetme içgüdüleri çok yoğun olduğu için, daima yenilikler ilgilerini çeker. İlişkilerinde ilk adımı atmaktan korkmadıkları için, çevrelerindeki kişilere göre daima farklı bir izlenim yaratırlar.



KADINLARI: Yaşamlarında sürprizleri severler. Hayatı herkesten farklı bir biçimde algılarlar. Fedakarlık sınırlarını aşarlarsa, ilişkilerinden zarar görebilirler. Aile bağlarına önem vermelerine karşın, evlilik ve yuva gibi konular fazla ilgilerini çekmez.

ERKEKLERİ: Mantıkları ve duyguları arasında denge kurmayı başaran ender kişilerdir. Araştırmacı ve aktif düşünce yapıları sayesinde, yaşamada başarı grafikleri daima yüksek olacaktır. Kendilerine her konuda güvenirler. Yönetilmesi zor kişilerdir.

Akıl oyunlarından hoşlanırlar ve espri yetenekleri güçlüdür.

ÇOCUKLARI: Sakin fakat akıllı çocuklardır. Yorumlarını kendilerine sakladıkları için, çevresine ilgisiz gibi dururlar.

Aniden aklına geleni söyledikleri zaman, çevrelerini hayretler içinde bırakırlar. El ve akıl becerileri yüksektir.