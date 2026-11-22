Herhangi rutin bir gününüzde kaç ürün kullandığınızı hiç düşündünüz mü? Krem, losyon, deodorant, sabun, parfüm, makyaj, dudak kremi... Şimdi kendinize bu ürünlerde kaç tane bileşen olduğunu sorun. Yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir kişi günde 126 farklı içerik içeren 9 ürün kullanıyor. Daha da rahatsız edici olan, birçok şirketin, henüz yasaklanmadıkları ve organik ham maddelerden daha ucuz oldukları için toksik kimyasallar kullanmasıdır. İşte tam burada, bu toksik maddelerin ne kadarının deri bariyerini aşıp vücudunuza girdiğini sorgulamak isteyebilirsiniz çünkü sindirim sisteminin aksine cilt, bir filtre içermez.

Cilt, vücuttaki en büyük ve en geçirgen organdır. Cildi oluşturan üç tabakaya epidermis, dermis ve deri altı yağ denir. Sizi içeride ve dünyanın geri kalanını dışarıda tutmaya yardımcı olan koruyucu zırhımız olarak hizmet ederken cildiniz, bu 3 katmana rağmen maddeler yeterince küçüklerse yine de emilebilirler. Ne yazık ki, bu maddelerin çoğu günlük losyonlarda ve güneş kremlerinde bulunur, hatta bazıları cilt duvarlarına kolayca nüfuz edecek şekilde nanopartiküllerle doldurulur.

Cildin bir maddeyi geçirmesi sadece maddenin boyutuna bağlı değildir. Aynı zamanda yüksek vücut sıcaklığı, cildin emilimini kolaylaştırır. Bütünlüğünü koruyan bir cilt daha seçici olurken, herhangi bir yara almış ciltten enfeksiyon etkenleri de dahil olmak üzere birçok şey geçebilir. Madde geçişi, kimyasalın yoğunluğuna, maruz kalan cilt alanı ve süresine bağlı olarak da değişir. Kimyasalların cildimize girmek için seyahat edebileceği birkaç farklı yol da vardır. Parfüm gibi kimyasallar ciğerlerinizden solunarak kan dolaşımınıza girebilirken, ruj gibi ürünleri farkında olmadan yutabilirsiniz.