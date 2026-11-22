İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ, İzmir'in doğal ve tarihi güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Bergama Vapuru Rehberli Körfez Turu, bugün 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Konak İskelesi'nden harekete edecek vapurla sırasıyla Pasaport, Alsancak, Liman, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Göztepe ve Karataş gezilecek. Vapur, tur sonunda ziyaretçileri yine Konak İskelesi'ne bırakacak. Katılımcılar, rehber anlatımı eşliğinde kentin geçmişini ve kültürel mirasını denizden keşfederken İzmir'i farklı bir perspektiften görme fırsatı bulacak.

SINIRLI KONTENJAN

Tura katılım bedeli yetişkinler için 450 TL, öğrenciler için 250 TL olarak belirlendi. Biletler, bilet.izdeniz.com.tr adresi üzerinden satın alınabilecek. Etkinliğe 13 yaş altı çocuklar kabul edilmeyecek. Şehit yakınları, Gazi Kartı sahipleri ve Engelli İzmirim Kart sahibi yurttaşlar ile varsa Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir refakatçisi, rezervasyon yaptırmaları koşuluyla tura ücretsiz katılabilecek. Her sefer için ücretsiz katılım kontenjanı 40 kişiyle sınırlı tutulacak.