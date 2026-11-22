Son dönemde Hollywood yıldızlarından sosyal medya fenomenlerine kadar birçok kişi açık tonlardan vazgeçerek çok daha koyu, zengin ve parlak bir tona yöneliyor: Espresso kahveresi. Kahverengi ve siyah arasında gidip gelen bu derin, dumanlı ve zengin ton; Hailey Bieber ve Dakota Johnson gibi ünlü isimlerin tercihiyle son dönemin en büyük saç trendi tahtına oturdu. Peki, bu kadar popüler olan "espresso saç" tam olarak nasıl bir renk ve bu trendi nasıl yakalayabilirsiniz?

YUMUŞAK TON

Adını taze demlenmiş bir espressodan alan bu ton; koyu çikolata, kavrulmuş kahve çekirdeği ve kakao renginin dokunuşlarını bir araya getiriyor. Düz, tek boyutlu ve neredeyse siyah görünen klasik koyu renklerin aksine; espresso kahvesi derin ve yansıtıcı boyutlara sahip.

Bu trendin en büyük sırrı da tam olarak burada: "Boyut"... Bu renk tek renk veya neredeyse siyah olmaktan ziyade yumuşak ve yansıtıcı görünen koyu bir kahverengi tonudur. Farklı ışıklarda bu renk saçta ince çikolata ve mocha tonlarını görebilirsiniz. Kişiselleştirmeye oldukça açık olan espresso kahverengini cilt alt tonuna göre uyarlamak mümkün.