Seyahate çıkmadan önce pasaport, bilet ve bavul kontrolü yapmak dünyanın her yerinde alışılmış hazırlıklar arasında. Ancak bazı kültürlerde yolculuğa hazırlanmak bunlarla sınırlı değil. Bavula sarımsak koymaktan yola çıkan kişinin arkasından su dökmeye, yolculuk öncesi sessizce oturmaktan uğurlu bir kurbağa figürü taşımaya kadar pek çok ilginç gelenek bulunuyor.
Dünyanın farklı yerlerinde seyahate çıkmadan önce yapılan batıl inançlar, kültürlerin şans, uğur ve güvenlik kavramlarına bakışını da ortaya koyuyor. Bazıları kötü şansı uzak tutmayı, bazıları yolculuğun sorunsuz geçmesini, bazıları ise seyahat eden kişinin güvenle evine dönmesini amaçlıyor.
TÜRKİYE
SU DÖKMEK
Ülkemizde gidenin ardından su dökmek, yolculuğa veya önemli bir işe çıkan kişinin yolunun açık olması ve sağ salim geri dönmesi dileğiyle yapılan köklü bir halk geleneğidir. Dini bir zorunluluk değil, kültürel bir iyi niyet ritüelidir.
BOSNA HERSEK
BAVULA SARIMSAK KOYMAK
Bosna Hersek'te seyahate çıkarken bavula bir diş sarımsak koymanın yolcuyu uğursuzluk ve kötü enerjiden koruyacağına inanılıyor. Sarımsağın koruyucu bir nesne olduğuna dair inanış bölgenin halk kültüründe oldukça eskiye dayanıyor ve özellikle nazardan korunmayla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle sarımsak yalnızca yemeklerde kullanılan bir malzeme değil, seyahat sırasında da küçük bir uğur tılsımı olarak görülüyor. Bavulun içine yerleştirilen tek bir diş sarımsağın yolcuyu kötü şanstan koruyacağı düşünülüyor.
UKRAYNA
SESSİZCE DURMAK
Ukrayna'da yolculuk öncesinde herkesin kısa bir süre sessizce oturmasıyla ilgili eski bir gelenek bulunuyor. "Sidi posidim" olarak bilinen bu ritüelde aile üyeleri yola çıkmadan önce bir araya geliyor ve yaklaşık bir dakika boyunca konuşmadan oturuyor. Bu geleneğin arkasında farklı açıklamalar var. Bunlardan biri, evin ruhunun yolcuları takip etmesini engellemek. Daha pratik bir yorum ise bu kısa molanın yolcunun sakinleşmesine, eşyalarını son kez kontrol etmesine ve yolculuğa zihinsel olarak hazırlanmasına yardımcı olması.
RUSYA
BAVULUN ÜSTÜNE OTURMAK
Rusya'da da yolculuk öncesi kısa bir süre oturmanın uğur getirdiğine dair bir inanış bulunuyor. Özellikle bavullar hazırlandıktan sonra üzerine oturmak veya bavulların yanında sessizce beklemek, yolculuğun güvenli geçmesi için yapılan bir ritüel olarak anlatılıyor. Günümüzde bu davranışın bir başka açıklaması da oldukça mantıklı: Yola çıkmadan önce herkesin birkaç dakika durup düşünmesi, bir şey unutulup unutulmadığını kontrol etmesini sağlıyor. Böylece batıl inanç ile pratik bir alışkanlık zaman içinde birbirine karışmış oluyor.
BULGARİSTAN
EVİ SÜPÜRMEMEK
Bulgaristan'da bir kişi yolculuğa çıktıktan hemen sonra evi süpürmenin uğursuzluk getirebileceğine inanılıyor. Çünkü süpürgeyle yapılan temizlik, sembolik olarak evden ayrılan kişinin şansını veya yolunu da "süpürüp götürmek" şeklinde yorumlanıyor. Bu nedenle yolculuğa çıkan kişinin ardından temizlik yapmadan önce bir süre beklemek tercih edilebiliyor. Oldukça basit görünen bu gelenek, aslında seyahat eden kişinin güvenli bir şekilde geri dönmesi ve yolunun açık olması dileğiyle bağlantılı. Günümüzde herkes tarafından uygulanmasa da Balkanlar'daki eski halk inanışlarının ilginç örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
İTALYA - 17 NUMARA
13 sayısının uğursuz olduğu düşüncesi İtalya'da biraz farklı bir hal alıyor. Burada özellikle 17 sayısı uğursuz kabul edilebiliyor. Bunun nedeni Roma rakamlarıyla yazılan XVII'nin Latince "vixi" kelimesini çağrıştırması. "Vixi" ise "yaşadım" anlamına geliyor ve ölümle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle bazı İtalyan havayollarında 13'ün yanı sıra 17 numaralı sıra da bulunmuyor. Aynı uçakta iki farklı kültürel batıl inancın izini görmek ise oldukça ilginç bir detay.