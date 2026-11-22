BOSNA HERSEK

BAVULA SARIMSAK KOYMAK

Bosna Hersek'te seyahate çıkarken bavula bir diş sarımsak koymanın yolcuyu uğursuzluk ve kötü enerjiden koruyacağına inanılıyor. Sarımsağın koruyucu bir nesne olduğuna dair inanış bölgenin halk kültüründe oldukça eskiye dayanıyor ve özellikle nazardan korunmayla ilişkilendiriliyor. Bu nedenle sarımsak yalnızca yemeklerde kullanılan bir malzeme değil, seyahat sırasında da küçük bir uğur tılsımı olarak görülüyor. Bavulun içine yerleştirilen tek bir diş sarımsağın yolcuyu kötü şanstan koruyacağı düşünülüyor.

UKRAYNA

SESSİZCE DURMAK

Ukrayna'da yolculuk öncesinde herkesin kısa bir süre sessizce oturmasıyla ilgili eski bir gelenek bulunuyor. "Sidi posidim" olarak bilinen bu ritüelde aile üyeleri yola çıkmadan önce bir araya geliyor ve yaklaşık bir dakika boyunca konuşmadan oturuyor. Bu geleneğin arkasında farklı açıklamalar var. Bunlardan biri, evin ruhunun yolcuları takip etmesini engellemek. Daha pratik bir yorum ise bu kısa molanın yolcunun sakinleşmesine, eşyalarını son kez kontrol etmesine ve yolculuğa zihinsel olarak hazırlanmasına yardımcı olması.