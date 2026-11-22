Besinlerin sindirimi ağızda başlıyor. Çiğneme sırasında yiyecekler küçük parçalara ayrılırken tükürükte bulunan enzimler de sindirim sürecine katkıda bulunuyor. Yeterince çiğnenmeyen besinler ise daha büyük parçalar halinde mideye ulaşıyor. Bu nedenle yavaş yemek ve lokmaları iyice çiğnemek, sindirim sürecinin daha rahat ilerlemesine yardımcı olabiliyor. Yemekleri yavaş tüketmenin bir diğer önemli etkisi de iştah kontrolüyle ilişkili. Beynin tokluk sinyallerini algılaması belirli bir zaman gerektiriyor. Hızlı yemek ise bu sinyallerin fark edilmesinden önce gereğinden fazla besin tüketilmesine neden olabiliyor. Her lokmayı acele etmeden çiğnemek, yemeğin tadına daha fazla odaklanmayı ve tokluk hissinin oluşması için vücuda zaman tanımayı sağlıyor.

ŞİKAYETLERİ ARTIRIYOR

Yetersiz çiğneme ve hızlı yemek, özellikle yemek sırasında fazla hava yutulmasıyla birlikte şişkinlik ve gaz şikayetlerini artırabiliyor. Büyük lokmaların hızlı tüketilmesi bazı kişilerde hazımsızlık ve mide rahatsızlığına da eşlik edebiliyor.