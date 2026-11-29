Avrupa'nın dört bir yanında her yıl kurulan yılbaşı pazarları , 2026 yılında da ziyaretçilerin oylarıyla sıralandı. Avrupa'nın En İyi Destinasyonları tarafından paylaşılan listeye göre, 179 ülkeden 803 bin 258 kişi favori yeni yıl pazarlarını belirlemek için oy kullandı. Her yıl Avrupa'da düzenlenen 1.500'den fazla yeni yıl pazarı arasından seçilen bu destinasyonlar, geleneksel atmosferleri ve farklı etkinlikleriyle öne çıktı.





CRAIOVA-ROMANYA

ROMANYA'NIN Craiova kenti, 2026 Avrupa'nın En İyi Yeni yıl Pazarı sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Strasbourg, Viyana ve Dresden gibi geleneksel yılbaşı destinasyonlarını geride bırakan kent, 280 bin metrekareyi aşan etkinlik alanıyla Avrupa'nın yüzölçümü bakımından en büyük yeni yıl organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu yıl "Fındıkkıran" temasıyla hazırlanan pazarda dev süslemeler, büyük boy şekerlemeler, oyuncak heykeller ve milyonlarca ışık kullanılıyor. Ziyaretçiler, Doğu Avrupa'nın en yüksek Noel Baba kızağı olarak tanıtılan eğlence aracının yanı sıra buz pateni pisti ve panoramik dönme dolap gibi etkinliklerden yararlanabiliyor.

ZÜRIH-ISVIÇRE

İSVİÇRE'NİN Zürih kenti, Avrupa'nın en güzel Yeni yıl pazarı olarak öne çıktı. Kentin yeni yıl etkinliklerinin merkezinde, Opera Binası ile Zürih Gölü arasındaki Wienachtsdorf bulunuyor. Ahşap stantları ve büyük yeni yıl ağacıyla dikkat çeken pazar, İsviçre geleneklerini modern kent yaşamıyla bir araya getiriyor. Zürih'teki Yeni yıl deneyimi yalnızca bu alanla sınırlı kalmıyor. Ana tren istasyonunun yakınındaki Weihnachtsallee, yaklaşık 80 değişken stantta uluslararası mutfaklardan lezzetler ve tasarım ürünleri sunuyor. İsviçre Ulusal Müzesi'nin avlusunda düzenlenen Illuminarium ise ışık ve ses gösterileriyle kentin Yeni yıl atmosferine sanatsal bir boyut kazandırıyor. Zürih'teki yılbaşı pazarları 23 Aralık 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.