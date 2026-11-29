Avrupa'nın dört bir yanında her yıl kurulan yılbaşı pazarları, 2026 yılında da ziyaretçilerin oylarıyla sıralandı. Avrupa'nın En İyi Destinasyonları tarafından paylaşılan listeye göre, 179 ülkeden 803 bin 258 kişi favori yeni yıl pazarlarını belirlemek için oy kullandı. Her yıl Avrupa'da düzenlenen 1.500'den fazla yeni yıl pazarı arasından seçilen bu destinasyonlar, geleneksel atmosferleri ve farklı etkinlikleriyle öne çıktı.
CRAIOVA-ROMANYA
ROMANYA'NIN Craiova kenti, 2026 Avrupa'nın En İyi Yeni yıl Pazarı sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Strasbourg, Viyana ve Dresden gibi geleneksel yılbaşı destinasyonlarını geride bırakan kent, 280 bin metrekareyi aşan etkinlik alanıyla Avrupa'nın yüzölçümü bakımından en büyük yeni yıl organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu yıl "Fındıkkıran" temasıyla hazırlanan pazarda dev süslemeler, büyük boy şekerlemeler, oyuncak heykeller ve milyonlarca ışık kullanılıyor. Ziyaretçiler, Doğu Avrupa'nın en yüksek Noel Baba kızağı olarak tanıtılan eğlence aracının yanı sıra buz pateni pisti ve panoramik dönme dolap gibi etkinliklerden yararlanabiliyor.
ZÜRIH-ISVIÇRE
İSVİÇRE'NİN Zürih kenti, Avrupa'nın en güzel Yeni yıl pazarı olarak öne çıktı. Kentin yeni yıl etkinliklerinin merkezinde, Opera Binası ile Zürih Gölü arasındaki Wienachtsdorf bulunuyor. Ahşap stantları ve büyük yeni yıl ağacıyla dikkat çeken pazar, İsviçre geleneklerini modern kent yaşamıyla bir araya getiriyor. Zürih'teki Yeni yıl deneyimi yalnızca bu alanla sınırlı kalmıyor. Ana tren istasyonunun yakınındaki Weihnachtsallee, yaklaşık 80 değişken stantta uluslararası mutfaklardan lezzetler ve tasarım ürünleri sunuyor. İsviçre Ulusal Müzesi'nin avlusunda düzenlenen Illuminarium ise ışık ve ses gösterileriyle kentin Yeni yıl atmosferine sanatsal bir boyut kazandırıyor. Zürih'teki yılbaşı pazarları 23 Aralık 2026'ya kadar ziyaret edilebilecek.
WONDERLAND LISBOA-PORTEKIZ
PORTEKİZ'İN başkenti Lizbon'daki Wonderland Lisboa, sıralamaya ilk kez girerek Avrupa'nın en iyi Yeni yıl pazarları arasına katıldı. Aynı zamanda Avrupa'nın en güneşli Yeni yıl pazarı olarak tanıtılan etkinlik, kentin ılıman kış iklimini Yeni yıl gelenekleriyle birleştiriyor. Parque Eduardo VII'de düzenlenen pazar, 27 Kasım'da başlayan etkinlik 3 Ocak 2027'ye kadar sürecek. "Yeni yıl'ın Kökleri" temasıyla hazırlanan etkinlikte doğa, sanat, gastronomi ve ortak deneyimler ön plana çıkıyor. Ziyaretçiler yerel zanaatkarların ürünlerini inceleyebilecek, canlı performansları izleyebilecek ve dönme dolaptan Lizbon manzarasını seyredebiliyor.
VIYANA AVUSTURYA
AVUSTURYA'NIN başkenti Viyana, Avrupa'nın en zarif Yeni yıl pazarları arasında gösterilerek listenin sekizinci sırasına yerleşti. Viyana'nın en tanınmış pazarlarından biri, Rathausplatz'da kurulan Vienna Magic of Advent. Neo-Gotik Belediye Binası'nın önünde düzenlenen pazarda el yapımı hediyeler, süs eşyaları ve mevsimlik yiyecekler satışa sunulacak. Parkın içinde kurulan büyük buz pateni alanı, çocuklara yönelik atlıkarınca, hikaye anlatımı ve yaratıcı atölyeler de etkinlik programında bulunuyor. Schönbrunn Sarayı'nın önündeki Yeni yıl pazarı ise barok mimariyle geleneksel Avusturya ürünlerini bir araya getiriyor. Spittelberg ve Maria-Theresien- Platz pazarları da kentin öne çıkan diğer durakları arasında yer alıyor.
RIGA-LETONYA
LETONYA'NIN başkenti Riga, Avrupa'nın en iyi Yeni yıl pazarları arasında yer almasının yanı sıra Yeni yıl ışıklarıyla da öne çıktı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Eski Şehir bölgesindeki Doma Meydanı, yeni yıl pazarına ev sahipliği yapacak. Ahşap stantlarda Letonya el sanatları, örgü ürünler ve yerel yiyecekler satışa sunuluyor. Sıcak içecekler, kavrulmuş badem ve tarçın kokularının eşlik ettiği pazarda korolar ve halk müziği toplulukları da sahne alıyor. Riga'yı diğer destinasyonlardan ayıran özelliklerden biri de ışık süslemeleri. Opera Meydanı, Bastejkalns ve Kronvalda Parkı gibi alanlarda Letonya masallarından esinlenen ışık enstalasyonları kuruldu. Işık, müzik ve hikaye anlatımını bir araya getiren etkinlikler, kenti bir yeni yıl pazarından daha kapsamlı bir kış destinasyonuna dönüştürdü.
GOVONE VE ASTI-ITALYA
İTALYA'NIN Piyemonte bölgesindeki Govone ve Asti kentleri, Il Magico Paese di Natale (Büyülü Yeni Yıl Köyü) etkinliğiyle sıralamada altıncı sırada yer aldı. Langhe, Roero ve Monferrato'nun UNESCO listesinde bulunan üzüm bağları arasında düzenlenen festival, 19'uncu kez gerçekleştiriliyor. "İlk Köklere Dönüş" temasıyla düzenlenen etkinlik, Asti, Govone ve San Damiano d'Asti kentlerini bir araya getiriyor. İtalya'nın en büyük yılbaşı pazarlarından birine ev sahipliği yapan Asti'de, Piazza Alfieri'de 130'dan fazla ahşap stant kuruldu.
DEBRECEN MACARISTAN
MACARİSTAN'IN ikinci büyük kenti Debrecen, Avrupa'nın en iyi Yeni yıl pazarları sıralamasında beşinci oldu. 20 Kasım'da başlayan etkinlik 23 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Debrecen Advent, kentin meydanlarını ve yaya caddelerini ışıklandırmalar, el işi ürünlerin satıldığı stantlar ve kültürel etkinliklerle donatıldı.
MONTBELIARD-FRANSA
FRANSA'NIN doğusundaki Montbeliard, Avrupa'nın en iyi yılbaşı pazarları sıralamasında dokuzuncu oldu. Kent, dördüncü kez ilk 10'da yer alırken Fransa'nın en iyi yılbaşı pazarı unvanını da korudu. 21 Kasım'da başlayan etkinlik 24 Aralık 2026'ya kadar devam edecek. Kentteki meydanlar, sokaklar ve tarihi cepheler binlerce ışıkla süslendi. Zencefilli kurabiye ve bölgesel lezzetlerin eşlik ettiği etkinlik, geleneksel Fransız kasabası atmosferini ışık gösterileriyle birleştiriyor.