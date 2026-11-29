YAY

Karşıt Uranüs'ten sürpriz etkiler var. Yeni Ay burcunuzda seyrediyor. Cesaret edemediğiniz konular yön değiştirecek, belki de farklı bir işe geçeceksiniz. İş yerinizde çıkabilecek aksiliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Eğer, gerçek ve önemli bir ilişkiye sahipseniz; ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu konuda ailenizi de önemli katkıları olacaktır. Ev ortamında fevri hareket etmekten vazgeçmeli ve ani tepkiler vermemelisiniz. Sizden yaşça büyük kişilerin tepkisini alabilir, ailenizin geleneklerine ters hareket edebilirsiniz. Onların davranışları size fazla kuralcı ve disiplinli gelecektir. Yakın çevre ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Düşüncelerinizin yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz. Ay boyunca, düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koymak istemeyeceksiniz. Bu ay Merkür'den olumlu etkiler almaya devam ediyorsunuz.

OĞLAK

Maddi açıdan bir hayli mutlu bir dönemdesiniz. Geçen ay olduğu gibi eşiniz ve sevgiliniz size destek olacak. Kazançlar konusunda kendi inisiyatifinizi kullanarak, güçlü pozisyonlarda çalışmayı amaçlıyorsunuz. Uzun süredir unuttuğunuz bir fırsat tekrar karşınıza çıkaracaktır. Sizi sıkan konular karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine üzerine giderek, pes etmemelisiniz. Bilinçaltınızda yatan gerçeklerin ne olduğunu bulmalısınız. Bunun için zaman zaman yalnızlığa ihtiyacınız olacak. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemler sizi yorabilir. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Aileden kalan misyonlarınızın kazançlı bir şekilde gündem kazanması söz konusu. Yazışmalar ve haberleşme konusunda yaşayacağınız gelişmeler ortaklık ilişkilerinize de yansıyacaktır.

KOVA

Plüton sizi gizemli ve karizmatik yapmaya devam ediyor, bazıları için hala sır olarak görünüyorsunuz. Arkadaşlarınızın sizin hakkınızdaki düşüncelerine karşı içine kapanık bir tablo çiziyorsunuz. Yatırımlarınızı gözden geçirmeli ve finans çevrenizle birlikte ortak karar almak isteseniz de, belirleyici siz olacaksınız. Kardeşlerle bağınız artıyor. Akrabalık ilişkileriniz pekişecek ve bol seyahat edecek ve kendi ailenizle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat tutulmalar sırasında kendinizi ifade etme konusunda yanlış anlaşılmalardan dolayı kardeşlerinizle küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle; beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konularınızı bir an önce bitirmeye çalışın.

BALIK

Bu ay çevresel koşullardan çok etkileneceksiniz. Yaşantınız bir hayli hareketli olacak. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken zorlanacak, bildiğiniz konularda bile kendinizi savunma sorunları yaşayacaksınız. Yanınızda çalışan kişilerden birinin sağlık sorunları ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. . Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Hedefleriniz, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, pes etmeyerek sabırla yaklaşıyorsunuz. Finans konuları ile ilgili beklentilerinizi ayın sonuna bırakmak zorundasınız. İş hayatınızı yeniden şekillendireceksiniz. İlişkilerinizde çıkacak sorunları dikkate almalısınız. Partnerinizle ayrı dünyaların kişisi olduğunuzu görebilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, son verebilirsiniz.



BU AYIN BURCU YAY

KADINLARI: Yay kadınlarını dağınık saçları, sempatik gülüşleri, seksi kalçaları ile tanıyabilirsiniz. Genelde dış görünüşleri ile pek ilgilenmek istemezler. Büyüseler bile bir çocuk gibi davranırlar. Kendilerine olan güvenleri çok gelişmiştir. Yay kadınları oldukça dikkat çekicidirler. Başları daima dik olan yaya kadınları adeta özgürlük çığlıkları atarlar. Açık, iyimser ve iyi niyetlidir. Çocukları ile anne olmaktan çok abla gibidir. Bu idealist kadın maddi özgürlüğünü genç yaşlarda kazanmak ister. Sempatik tavırlarıyla daima çevresinin gönlünü almasını bilirler.

ERKEKLERİ: Asla kıskanç olmayan bu erkekle sakın evlenmeyi düşünmeyin. Çünkü ömrünüzün bir çoğunu yalnız geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Yay erkeği büyük bir kumarbaz, maceraperest, filozof ve gezgindir. Yakışıklı ve esprili bir yay erkeği ile birlikte olmak her kadının harcı değildir. Neşeli ve yaşamla bu kadar barışık bir kişiyi bulmak çok zordur. Karşı cinsin baskısı onun ilişkisinden çabuk uzaklaşmasına neden olur. Çok iyi bir babadır. Yaşam boyunca çocukları ile arkadaş gibi olurlar.

ÇOCUKLARI: Yay çocukları için hayat gülmek , takla atmak ve neşelenmek demektir. En çılgın oyunlar onlardan çıkar. Yaşamı böylesine tersinden ve delice yaşamak için gerçek anlamda bir yay çocuğu olmak gerekir. Konuşmayı çok çabuk öğrenirler. Çok zeki olan bu çocuklara her şeyi bir kere söylemeniz yeterlidir. Sadece disiplinli bir şekilde ders çalışmazlar. Alışverişten müthiş keyif alan bu çocuklar istediği her şeyi size aldırmakta başarılıdır. Ona hayır demenin bir anlamı yoktur. Çünkü o, kafasına koymuşsa kesinlikle yaptıracaktır.