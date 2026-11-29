KOÇÖzgüveninizin oldukça yüksek olması sizi yıldız yapacak. Çevrenizde meydana gelen olayları tamamen kendi doğrularınızla şekillendirip, değerlendireceksiniz. İddiacı ve yargılayıcı tavırlarınızın ön plana çıkmasıyla, başkalarının fikirlerine karşı toleranslı olamayabilirsiniz. Bazen aşırıya kaçmanız konusunda kendi otokontrol sisteminizi tetikte tutmalısınız. Bu ay sadece iş değil, aşk konusunda da oldukça şanslısınız. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşebilir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Çünkü sadakat konusunda beklentileriniz gerçekleşmeyebilir. Boş zamanlarınızda sosyal aktivitelere katılacaksınız. Kalbi boş olan bekarlar için birçok aşk fırsatları karşılarına çıkacaktır.
BOĞA
Bu ay çok fazla yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Kariyeriniz önem kazanacak ve daha çok para kazanmanın yollarını arayacaksınız. Bu ay patronlarınızın dikkatini çekeceksiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. Bu dönemde; maddi konularla ilgili bilançolarını gözden geçirerek, parasal konularda daha da detaylara inerek stratejiler geliştirebilirsiniz. Patronunuzdan ve ailenizden beklediğiniz destek gelecektir. Ayrıca ortaklıklar konusunda dikkatli olmanız bu ay ilişkilerinizi gözden geçirmenizde fayda var. Partnerinizle aranızda çözümlenmesi gereken sorunlar olacaktır. Karşılıklı uzlaşma yoluna gitmeli ve problemlerinizi gözünüzde fazla büyütmemelisiniz. Fakat, bu tür ilişkilerde iyi analizler yaparak kararlar verin.
İKİZLER
Uzun süredir ihmal ettiğiniz aile bireylerinizle birtakım sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Aile çevresinde olabilecek anlaşmazlıklar sonucu bazı aile bireyleri uzaklaşabilir, ebeveynlerle tartışmalar meydana gelebilir. Evinizde bazı tadilatları yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu istenmeyen durumlar karşısında akıllı davranarak hayıflanmak yerine olayların üstesinden gelmeyi başarmalısınız. Ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız. Başlangıçta size cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Aşk konusunda dikkatli olmalısınız. Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla bazı duygusal çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi değerlendirebilirsiniz. Özgürseniz katılacağınız davetlerde karşınıza sizi mutlu edecek birilerin çıkması muhtemel.
YENGEÇ
Olayların bol olduğu bir ay olacak. Komşu çevrenizde değişimler yaşayacak hatta eğitim ve öğretim hayatınızla ilgili sorunlar çıkacaktır. Kişiliğinizle ilgili değişimleri kabul etmeli ve yeni rotanızı yeniden çizmelisiniz. Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Geçmişte borç para verdiğiniz kişilerden paranızı alabilirsiniz fakat bu dönem, hiç kimseyle maddi konularla ilgili tartışmalara girmemelisiniz. Çünkü, yaptığınız finans anlaşmalarında sorun çıkacaktır. Bu ay aşk hayatınız çok fazla önemli olmamasına rağmen, yaşadığınız aşkları korumanız gerektiğini unutmamalısınız. Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemeli ve olayları kendi akışına bırakmalısınız.
ASLAN
Uzun süredir ihmal ettiğiniz ve beklettiğiniz işler gündeme gelecektir. İsteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için meraklı ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Çevresel etkinlikler nedeniyle istenmeyen harcamalar da söz konusu olabilir. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz. Öğrenme içgüdünüz oldukça yüksek. Aşk hayatınız oldukça mutlu seyredecek. Siz büyük ve özel aşkların kişisi olarak, yeni bir hikayenin altına aşk imzanızı atacaksınız. Belki de iz bırakan bir aşk yaşayacaksınız. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşecektir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız.
BAŞAK
Olumsuz davranışlar arasında kalabilirsiniz. Kişiliğinizle ilgili takıntılardan kurtulmanın zamanı geldi. Kariyer gezegeniniz Satürn'den öğreneceğiniz çok şeyler var. Maneviyatınızı güçlü tutmanın faydasını göreceksiniz. Dostlarınızı testten geçireceksiniz. Bazı iş birlikleri için, yeni bir bakış geliştirmekten mutlu olacaksınız. Değişimlerin size vereceği olumlu etkilerin faydalarını göreceksiniz. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Sıkı sıkıya bağlı olduğunuz kurallar belki de yaşantınızın yanlış bölümleridir ve çıkarılması gerekiyordur. Bu dönemde dikkatli olmalı, geçici duygular ve kaçamaklar yüzünden keyfinizi kaçırmamalısınız.
TERAZİ
Bu ay kendinizi iyi hissettiğiniz zaman çalışma yaşantınız daha verimli olacak. Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar çıkarken, beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Bunlara kafanızı fazla takmayarak, daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konuları bir an önce bitirmeye çalışın. Bu arada bazı iş gecikmeleri de olabilir. Yanınızda çalışan kişilerle aranızda bazı sorunlar çıkabilir. Beklentilerinizin karşılığını alamayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda iş makineleri veya teknolojik aletler kullanıyorsanız; bu konularda sorunlar olacak ve tamir problemleri yaşayacaksınız. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi, günlük çalışma koşullarınızı zorlayacaktır. Günlük işlerinizde yakındığınız konular, sizin için can sıkıcı olabilir. Arkadaş toplantıları sosyal aktiviteler sizin için önemli olacak. Enerjinizi pratik yaşama geçirirken kullandığınız yol çok önemlidir.
AKREP
Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Güneş aynı zamanda sizin kariyer gezegeniniz olduğu için çalışma yaşantınızla ilgili olumlu değişimler içinde olacaksınız. Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için bu dönemde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. İşinize odaklanmak isteyeceksiniz. Yatırım konusunda akıllıca kararlar vereceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu iş birliklerini gerçekleştireceksiniz. Genişleterek ve masaya yatırdığınız zaman, yaşamınızı zorlaştıran ve kendinizi kısıtlayan olayları daha net görmeye başlayacaksınız. Bu ay dost zannettiğiniz kişilerin gerçek yüzünü göreceksiniz. Bazı misyonların size cephe aldığını göreceksiniz.
YAY
Karşıt Uranüs'ten sürpriz etkiler var. Yeni Ay burcunuzda seyrediyor. Cesaret edemediğiniz konular yön değiştirecek, belki de farklı bir işe geçeceksiniz. İş yerinizde çıkabilecek aksiliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Eğer, gerçek ve önemli bir ilişkiye sahipseniz; ciddi kararlar alabilirsiniz. Bu konuda ailenizi de önemli katkıları olacaktır. Ev ortamında fevri hareket etmekten vazgeçmeli ve ani tepkiler vermemelisiniz. Sizden yaşça büyük kişilerin tepkisini alabilir, ailenizin geleneklerine ters hareket edebilirsiniz. Onların davranışları size fazla kuralcı ve disiplinli gelecektir. Yakın çevre ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir. Düşüncelerinizin yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz. Ay boyunca, düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koymak istemeyeceksiniz. Bu ay Merkür'den olumlu etkiler almaya devam ediyorsunuz.
OĞLAK
Maddi açıdan bir hayli mutlu bir dönemdesiniz. Geçen ay olduğu gibi eşiniz ve sevgiliniz size destek olacak. Kazançlar konusunda kendi inisiyatifinizi kullanarak, güçlü pozisyonlarda çalışmayı amaçlıyorsunuz. Uzun süredir unuttuğunuz bir fırsat tekrar karşınıza çıkaracaktır. Sizi sıkan konular karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine üzerine giderek, pes etmemelisiniz. Bilinçaltınızda yatan gerçeklerin ne olduğunu bulmalısınız. Bunun için zaman zaman yalnızlığa ihtiyacınız olacak. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemler sizi yorabilir. Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Aileden kalan misyonlarınızın kazançlı bir şekilde gündem kazanması söz konusu. Yazışmalar ve haberleşme konusunda yaşayacağınız gelişmeler ortaklık ilişkilerinize de yansıyacaktır.
KOVA
Plüton sizi gizemli ve karizmatik yapmaya devam ediyor, bazıları için hala sır olarak görünüyorsunuz. Arkadaşlarınızın sizin hakkınızdaki düşüncelerine karşı içine kapanık bir tablo çiziyorsunuz. Yatırımlarınızı gözden geçirmeli ve finans çevrenizle birlikte ortak karar almak isteseniz de, belirleyici siz olacaksınız. Kardeşlerle bağınız artıyor. Akrabalık ilişkileriniz pekişecek ve bol seyahat edecek ve kendi ailenizle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat tutulmalar sırasında kendinizi ifade etme konusunda yanlış anlaşılmalardan dolayı kardeşlerinizle küçük tartışmalar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle; beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Daha önce üzerinde yoğunlaştığınız ve karar verdiğiniz konularınızı bir an önce bitirmeye çalışın.
BALIK
Bu ay çevresel koşullardan çok etkileneceksiniz. Yaşantınız bir hayli hareketli olacak. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Kendinizi ifade ederken zorlanacak, bildiğiniz konularda bile kendinizi savunma sorunları yaşayacaksınız. Yanınızda çalışan kişilerden birinin sağlık sorunları ile uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. . Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Hedefleriniz, uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, pes etmeyerek sabırla yaklaşıyorsunuz. Finans konuları ile ilgili beklentilerinizi ayın sonuna bırakmak zorundasınız. İş hayatınızı yeniden şekillendireceksiniz. İlişkilerinizde çıkacak sorunları dikkate almalısınız. Partnerinizle ayrı dünyaların kişisi olduğunuzu görebilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, son verebilirsiniz.
BU AYIN BURCU YAY
KADINLARI: Yay kadınlarını dağınık saçları, sempatik gülüşleri, seksi kalçaları ile tanıyabilirsiniz. Genelde dış görünüşleri ile pek ilgilenmek istemezler. Büyüseler bile bir çocuk gibi davranırlar. Kendilerine olan güvenleri çok gelişmiştir. Yay kadınları oldukça dikkat çekicidirler. Başları daima dik olan yaya kadınları adeta özgürlük çığlıkları atarlar. Açık, iyimser ve iyi niyetlidir. Çocukları ile anne olmaktan çok abla gibidir. Bu idealist kadın maddi özgürlüğünü genç yaşlarda kazanmak ister. Sempatik tavırlarıyla daima çevresinin gönlünü almasını bilirler.
ERKEKLERİ: Asla kıskanç olmayan bu erkekle sakın evlenmeyi düşünmeyin. Çünkü ömrünüzün bir çoğunu yalnız geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Yay erkeği büyük bir kumarbaz, maceraperest, filozof ve gezgindir. Yakışıklı ve esprili bir yay erkeği ile birlikte olmak her kadının harcı değildir. Neşeli ve yaşamla bu kadar barışık bir kişiyi bulmak çok zordur. Karşı cinsin baskısı onun ilişkisinden çabuk uzaklaşmasına neden olur. Çok iyi bir babadır. Yaşam boyunca çocukları ile arkadaş gibi olurlar.
ÇOCUKLARI: Yay çocukları için hayat gülmek , takla atmak ve neşelenmek demektir. En çılgın oyunlar onlardan çıkar. Yaşamı böylesine tersinden ve delice yaşamak için gerçek anlamda bir yay çocuğu olmak gerekir. Konuşmayı çok çabuk öğrenirler. Çok zeki olan bu çocuklara her şeyi bir kere söylemeniz yeterlidir. Sadece disiplinli bir şekilde ders çalışmazlar. Alışverişten müthiş keyif alan bu çocuklar istediği her şeyi size aldırmakta başarılıdır. Ona hayır demenin bir anlamı yoktur. Çünkü o, kafasına koymuşsa kesinlikle yaptıracaktır.