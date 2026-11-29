Yeşil far, kış sezonunun öne çıkan güzellik görünümlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Zümrüt yeşilinden zeytin tonlarına, metalik detaylılardan yumuşak haki tonlara kadar uzanan bu renk paleti, klasik göz makyajına farklı bir yorum getiriyor. Üstelik bu renkteki farlar artık yalnızca cesur makyaj tercihleri yapanların kullanabileceği bir renk olarak görülmüyor, günlük makyajda da karşımıza çıkıyor. Özellikle zeytin ve adaçayı tonları, nötr renklere alternatif olarak günlük makyajda da kullanılabiliyor. Daha iddialı bir görünüm isteyenlere ise zümrüt yeşili eyeliner veya metalik yeşil far öneriliyor. Makyaj sanatçılarının ve güzellik editörlerinin 2026 göz makyajı trendlerine ilişkin değerlendirmesi de bu değişimi destekliyor. Uzun süredir güzellik dünyasına hâkim olan sade ve doğal makyaj anlayışının yerini daha renkli, deneysel ve kişisel ifadelere bıraktığına dikkat çekiliyor.

RENKLİ BİR DÖNÜŞ

Yeşil tonlarının yükselişinde podyumların da etkisi var. Kış defilelerinde modellerin göz kapaklarında metalik yeşil ve altın yansımalar kullandığı görünüyor. Bazı görünümlerde daha koyu yeşil eyeliner tercih ediliyor. Böylece yeşil, yalnızca far olarak değil, farklı göz makyajı uygulamalarında da kendine yer buluyor. Evet, bu trende göre renkli göz makyajını günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz. Bunun için göz kapaklarının tamamını yoğun renkle kaplamak gerekmiyor. Peki, hangi tonlar kullanılabilir?

ZEYTİN YEŞİLİ: Daha doğal ve kolay uygulanabilir bir görünüm için göz kapaklarına tek başına uygulanabilir.

ZÜMRÜT YEŞİLİ: Özellikle eyeliner olarak kullanıldığında klasik siyah eyeliner'a dikkat çekici bir alternatif oluşturabilir.

METALİK YEŞİL: Akşam makyajında göz kapaklarına ışıltılı bir görünüm kazandırabilir.

ADAÇAYI YEŞİLİ: Daha yumuşak ve hafif renkli makyajlardan hoşlananlar için tercih edilebilir.

YEŞİL DUMANLI GÖZ MAKYAJI: Kirpik diplerinde yoğunlaştırılan rengin yukarı doğru dağıtılmasıyla daha dramatik bir görünüm elde edilebilir.