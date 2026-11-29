Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muammer Karadeniz tiroid nodüllerine ilişkin konuştu. Nodüllerin yaklaşık yüzde 95'inin iyi huylu olduğunu hatırlatan uzman, "Nodül saptanması tek başına kanser tanısı değildir. Önemli olan nodülü doğru değerlendirip uygun takip ya da tedaviyi planlamaktır" dedi. Tiroid dokusundaki farklı oluşumların nodül olarak adlandırıldığını belirten Karadeniz, yaş, genetik yatkınlık, iyot eksikliği ve tiroid hastalıklarının etkili olabildiğini, Hashimoto'da yalancı nodüller görülebildiğini söyledi. Bazı nodüllerin fazla hormon üreterek hipertiroidiye sorununa yol açabileceğini de ekledi.

RİSK HARİTASI

Sigaranın iyot metabolizmasını etkileyebildiğini, obezite ve insülin direnciyle nodül arasında ilişki bildirilse de kesin neden ve sonuç bağının kurulmadığını belirten Karadeniz, birinci derece yakınlarda tiroid kanseri öyküsünün sorgulanması gerektiğini söyledi. Nodüllerin tiroid kanserinin MEN2 ile ilişkili olabileceğini hatırlatarak, "Aile öyküsü kişinin kanser olduğu anlamına gelmez. Kanserin türü ve tanı yaşı önemlidir" dedi. Nodüllerin çoğunlukla belirtisiz olduğunu söyleyen Karadeniz, büyümeleri halinde boyunda dolgunluk, yutma ve nefes alma güçlüğü, bası hissi veya ses değişikliği görülebileceğini belirtti. Uzman, hızlı büyüyen, ses kısıklığı yapan veya şüpheli lenf bezleriyle saptanan nodüllerin incelenmesi gerektiğini de belirtti. Aile öyküsü, muayene, TSH ve ultrasonografinin temel yöntemler olduğunu belirten Karadeniz, TSH düşükse sintigrafi yapılabildiğini söyledi. Karadeniz, "Riski yalnızca büyüklük değil, yapı belirler. Düzensiz sınırlar, hipoekoik görünüm, noktasal odaklar, eninden uzun şekil ve kapsül dışına uzanım şüphesi riski artırabilir. Kistik veya süngerimsi nodüller genellikle düşük risklidir. EU-TIRADS risk ve biyopsi kararında kullanılır" dedi.

BİYOPSİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Biyopsi kararının nodülün boyutu ve ultrasonografik riskine göre verildiğini belirten Karadeniz, ince iğne biyopsisinin ultrasonografi eşliğinde yapıldığını, sonuçların altı kategorili Bethesda sistemiyle değerlendirildiğini söyledi. İyi huylu sonuçlarda takibin yeterli olduğunu söyleyen uzman, belirsiz veya şüpheli sonuçlarda tekrar biyopsi ya da cerrahinin düşünülebileceğini belirtti. Takibin nodülün özelliklerine ve değişimine göre planlandığını belirten Karadeniz, büyüme veya yeni şüpheli bulguda yeniden değerlendirme gerektiğini söyledi. Karadeniz, "Nodülleri yok ettiği kanıtlanmış özel diyet yoktur. Yeterli iyot ve dengeli beslenme önemlidir ancak yüksek doz takviyeler tiroidi bozabilir. Normal hormon düzeylerinde nodülü küçültmek için rutin hormon tedavisi önermiyoruz. Amiodaron ve lityum tiroidi etkileyebilir. GLP-1 ilaçlarında genel kanser riskinde belirgin artış gösterilmemiştir ancak medüller kanser veya MEN2 öyküsü önemlidir" diye konuştu.

GEREKSİZ İŞLEMLERE DİKKAT

Radyofrekans ablasyonun (RFA), iyi huylu olduğu doğrulanmış ve bası ya da kozmetik yakınma oluşturan tiroid nodüllerinde cerrahiye alternatif olabildiğini belirten Karadeniz, yöntemin ultrasonografi eşliğinde iğneyle ısı verilerek nodülün küçültülmesini sağladığını söyledi. Her nodül için uygun olmadığını vurgulayan Karadeniz, kanser şüphesi, büyük nodüllerin çevre organlara baskı yapması ve bazı toksik nodüllerde cerrahinin gerekebileceğini ifade etti. Kistik nodüllerde etanol ablasyonunun da uygulanabildiğini belirten Karadeniz, tedavi yönteminin hastalığa göre belirlenmesi ve gereksiz işlemlerden kaçınılması gerektiğini kaydetti.