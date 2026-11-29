Hergün kullandığımız klavyelerdeki F ve J harflerine dikkat ettiniz mi? Tuşların üzerinde küçük kabarık bir çizgi vardır. Hatta dokunmatik olmayan telefonların 5 tuşunda da aynı çizgi bulunur.

5 duyu organımız vardır; ancak bunların hafızaya en çabuk ulaşanı koku alma duyumuzdur. Dünyanın en büyük çiçeği Avustralya'da yetişir ve Rafflesia ArnoldII ismiyle bilinir.

İnsanlar siz hapşırdığınızda 'çok yaşa' der; zira hapşırdığınız an bir mili saniye dahi olsa kalbiniz durur!

Kot pantolonlardaki bu küçük cepler, 1800'lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmıştı.

Esnemek bulaşıcı olduğu kadar okunduğunda da insana bulaşır. İlginçtir ki esneme kelimesini okuyanların çoğu esnemeye başlar!

Yetişkin bir insanın kalbi 1 dakikada yaklaşık 5 litre, bir günde ise 7200 litre kan pompalar.

Oyuncak bebek Barbie, gerçek insan ölçülerinde olsaydı vücut ölçüleri 39-23-33 olacaktı.

ŞAŞIRTAN KUTU

American Airlines, 1987 yılında menülerinden sadace 2 adet zeytin çıkararak 40 bin dolar kâr etti.