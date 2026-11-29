MİNİ KONSER DE VERİLDİ

ESTETİK ve ticari gücüyle de moda şehri olan İzmir'de, sektörün buluşma adresi haline gelen moda şölenine, geçen sene olduğu gibi Asya, Avrupa ve Ortadoğu'dan alım heyetleri de katıldı. Podyumda yürümenin yanı sıra programın sunuculuğunu da üstlenen Ece Gürsel, gecede mini konser de verdi. Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın koreografileriyle gerçekleşen defilelerin ardından sahneye çıkan Cenk Telkıvıran Orkestrası, davetlilere müzik ve eğlence dolu dakikalar yaşattı.

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