GEÇTİĞİMİZ günlerde bir gelinlik dergisinin ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi (MKMM) Derneği'nin desteğiyle moda ve müzik dolu bir organizasyona imza atıldı.
Bir otelde hayata geçirilen etkinlik kapsamında yapılan karma ve solo defileler, hem tasarımcıları hem moda tutkunlarını hem de yabancı konukları bir araya getirdi. Yeni sezonun gelinlik, abiye ve damatlık koleksiyonlarının sergilendiği moda gösterisinde, yerli ve yabancı mankenlerin yanı sıra Ece Gürsel, Özge Ulusoy ve Wilma Elles de podyuma çıktı.
Organizasyonun sahibi Nalan Oğuz ve MKMM Dernek Başkanı Erdoğan Kulu, etkinliğin gelinlik ve abiye giyim sektörünün en önemli alışveriş dönemi olan kasım ayında yapılıyor olmasının, camiaya adeta bir nefes ve can suyu kazandırdığını ifade etti.
MİNİ KONSER DE VERİLDİ
ESTETİK ve ticari gücüyle de moda şehri olan İzmir'de, sektörün buluşma adresi haline gelen moda şölenine, geçen sene olduğu gibi Asya, Avrupa ve Ortadoğu'dan alım heyetleri de katıldı. Podyumda yürümenin yanı sıra programın sunuculuğunu da üstlenen Ece Gürsel, gecede mini konser de verdi. Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın koreografileriyle gerçekleşen defilelerin ardından sahneye çıkan Cenk Telkıvıran Orkestrası, davetlilere müzik ve eğlence dolu dakikalar yaşattı.