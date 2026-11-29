MEVSİMSEL renk analizi, kişilerin cilt alt tonlarına en uygun renkleri belirleyerek kişisel stilini güçlendirmeyi amaçlayan yöntemler arasında yer alıyor. Temelleri 19. yüzyılda Fransız kimyager Michel Chevreul'ün renk kontrastı üzerine çalışmalarına dayanan sistem, 1920'lerde Bauhaus eğitmeni Johannes Itten tarafından mevsimlerle ilişkilendirildi.

DOĞRU SONUÇLAR

CAROLE Jackson'ın 1980 yılında yayımlanan Color Me Beautiful kitabıyla dünya çapında yaygınlaşan yöntem; ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere dört ana renk grubundan oluşuyor. Her mevsim, doğadaki renklerden ilham alan farklı tonları temsil ediyor. İlkbaharda şeftali, mercan ve altın sarısı gibi sıcak renkler öne çıkarken yaz grubunda lavanta, pudra pembe ve pastel mavi gibi soğuk tonlar tercih ediliyor. Sonbahar paletinde toprak tonları, haki ve kestane renkleri; kış paletinde ise zümrüt yeşili, safir mavisi, lacivert ve siyah gibi derin renkler bulunuyor. Dört ana mevsim grubunun her biri kendi içinde üç farklı dilime ayrılarak toplam 12 renk paleti oluşturuyor. Kumaşlarla yapılan detaylı analizler sonucunda kişinin cilt alt tonuna, doğal görünümüne ve renk özelliklerine en uygun palet belirleniyor. Böylece yalnızca hangi renklerin kişiye yakıştığı değil, hangi tonlardan uzak durmasının daha uygun olacağı da ortaya konuyor. Kendi renk paletini tanımak, günlük kıyafet ve aksesuar seçimlerinden kapsül gardırop oluşturmaya kadar pek çok alanda kolaylık sağlıyor. Özellikle birbiriyle uyumlu ve kişinin doğal görünümünü destekleyen parçaların seçilmesine yardımcı olan analiz, kişisel stilin daha bütünlüklü hale gelmesini amaçlıyor.