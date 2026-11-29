Çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi alanında çalışan ve İzmir'de kurum psikoloğu olarak görev yapan Psikolog Dicle İnce, sosyal medyada yabancı kültürlerin idealize edilmesinin gençlerde kendi değerlerini yetersiz görme algısı oluşturabildiğini belirterek, kültürel yabancılaşmanın kimlik gelişimi ve toplumsal hafıza üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

İnce, ailelerin ve eğitim sisteminin kültürel aidiyetin güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Kültürel yabancılaşmayı bireyin kendi toplumunun değerlerini, geleneklerini, dilini ve yaşam biçimini zamanla değersiz görmesi olarak tanımlayan İnce, farklı kültürleri tanımanın tek başına yabancılaşma olmadığını belirterek şöyle konuştu. "Yabancılaşma, kişinin kendi kültürünü değersizleştirerek başka kültürleri mutlak üstünlük ölçütü olarak görmeye başladığı noktada ortaya çıkar. Her dönemin kendine özgü bir modernlik, başarı, güzellik ve kabul görme anlayışı vardır ve bu anlayışlar zaman içinde değişebilir ancak her değişim gelişim anlamına gelmez. Bu süreci Alman düşünce geleneğindeki 'Zeitgeist', yani 'çağın ruhu' kavramıyla açıklayabiliriz. Çağın normları da bireyi şekillendirir. Asıl mesele, kendi kültürel geçmişini tanımadan başka kültürleri daha değerli kabul etmeye başlamasıdır. Sağlıklı kültürel gelişim, geçmişi reddetmek değil, geçmişten gelen değerleri bugünün koşullarında yeniden eğerlendirmektir."İnce, dijital platformların farklı yaşam biçimlerini gençlere taşıdığını, algoritmaların bazılarını daha yaygın ve ideal gösterebildiğini belirtti: "Sosyal medya çoğunlukla seçilmiş yaşam kesitleri sunar. Birey kendi gerçek yaşamını bunlarla karşılaştırabilir, tekrar eden içerikler belirli yaşam biçimlerini standart gibi gösterebilir. Kişinin kendini başkalarıyla kıyaslaması, norm algısı ve dijital kültürel emperyalizm burada önem kazanır. Sorun yalnızca yabancı kültürlerin görünür olması değil, hangi kültürlerin daha fazla görünürlük kazandığı ve bu görünürlüğün hangi ekonomik ve algoritmik sistemlerce şekillendirildiğidir. Dijital ortam, yerel kültürleri tanıtma ve kültürel hafızayı aktarma fırsatı da sunar. Önemli olan, içerikleri bilinçli ve eleştirel değerlendirmektir."

ZEİTGEİST ETKİSİ

Gençlikte kimlik arayışı, akran kabulü ve beğenilme ihtiyacının öne çıktığını belirten İnce, Erik Erikson'un kuramında ergenliğin "kimlik kazanımına karşı rol karmaşası" evresi olarak ele alındığının altını çizerek şöyle konuştu: "Dijital dünyada bazı yaşam biçimleri özgürlük, başarı, güzellik ve statüyle ilişkilendiriliyor. Bu durum, 'xenocentrism', yani yabancı kültürleri kendi kültüründen üstün görme eğilimiyle açıklanabilir. Yabancı bir markanın yalnızca yabancı olduğu için daha kaliteli kabul edilmesi, kendi ülkesine ait sanatın veya müziğin yeterince değerli bulunmaması ve yabancı bir yaşam biçiminin sorgulanmaksızın daha gelişmiş kabul edilmesi buna örnektir. Farklı kültürlere ilgi duymak tek başına bu eğilim değildir, sorun, ilginin kişinin kendi kültürüne yönelik değersizlik algısına dönüşmesidir. Gelenekler yalnızca korunması gereken kurallar olarak sunulduğunda gençlerin bunları içselleştirmesi zorlaşır. Değerlerin tarihsel ve toplumsal anlamı anlatıldığında daha sağlıklı bağ kurulabilir."İnce, dijital dünyadaki ideal kimlik modellerinin özellikle gençlerde benlik algısını etkileyebildiğini söyledi: "Kişinin kendi yaşamını, görünüşünü veya kültürel özelliklerini yetersiz görmesi, kendi değerleriyle çevrenin beklentileri arasında çatışma yaratabilir. Araştırmalar, sürekli karşılaştırma ve dijital benlik sunumunun kimlik sorgulamasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Kültürel kimlik, yerel kültüre bağlılık ve yabancı kültürleri benimseme ikiliğine indirgenmemelidir. Birey birden fazla kültürel kimliği aynı anda taşıyabilir. Güçlü bir kimlik, başka kültürleri reddetmekle değil, onlarla karşılaştığında kendi değerini kaybetmeden var olabilmekle gelişir. "Xenia"nın Antik Yunan'da yabancıya konukseverlik anlamına geldiğini belirten İnce, yabancı kültürleri üstün görme eğiliminin "xenocentrism" olarak adlandırıldığını belirtti: "Xenocentrism, başka kültürlerin ürünlerini, değerlerini veya yaşam biçimlerini kendi kültüründekilerden üstün görme eğilimidir. Yabancı bir markanın yalnızca yabancı olduğu için kaliteli kabul edilmesi ya da yerel sanatın değersiz bulunması buna örnek verilebilir. Xenocentrism ile kültürel yabancılaşma aynı değildir. İlki yabancı kültürleri üstün görmeyi, ikincisi kişinin kendi kültürüyle bağının zayıflamasını anlatır. Asıl sorun, farklı kültürlere duyulan hayranlığın kendi kültürüne yönelik değersizlik algısına dönüşmesidir."

EĞİTİMİN ROLÜ

İnce, kültürel yabancılaşmanın aile, okul, sosyal çevre ve dijital platformların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı:"Aileler kültürel değerleri yalnızca kurallar ve yasaklarla aktarmamalı, geleneklerin neden sürdürüldüğünü anlatmalıdır. Çocuklara yalnızca bayramlarda büyüklerin ziyaret edilmesi gerektiğini söylemek yerine, bu geleneğin aile bağlarını, dayanışmayı ve kuşaklar arası iletişimi nasıl güçlendirdiğini anlatmak çok daha anlamlıdır. Çocuk, anlamlandırabildiği ve kendisiyle ilişkilendirebildiği değerleri daha kolay içselleştirir. Dijital içeriklerin gerçekliği ve beklentileri çocuklarla konuşulmalı, yasak yerine diyalog kurulmalıdır. Eğitimde kültürel aktarım tarih dersleriyle sınırlı kalmamalı, sanat, edebiyat, müzik ve yerel tarih de sürecin parçası olmalıdır. Medya ve dijital okuryazarlık desteklenmelidir. Kültürel aidiyet, başka kültürlere kapalı olmak değildir. Başka kültürleri tanımak zenginliktir ancak insan kendini değerli hissetmek için başka bir kültüre benzemek zorunda değildir." İnce, kültürel yabancılaşmanın kuşaklar arası ilişkileri, toplumsal aidiyeti ve ortak değerleri etkileyebileceğini söyledi: "Gençlerin gelenek, dil, sanat ve ortak hafızayla bağının zayıflaması kültürel belleği aşındırabilir. Benzer tüketim alışkanlıkları yerel kültürlerin, sanatçıların ve üreticilerin görünürlüğünü azaltabilir. Çağın ruhuna uyum, kültürel hafızadan vazgeçmek değildir. Modernleşme ile kültürel köklerden kopuş aynı şey değildir. Farklı kültürlerle etkileşim doğru yönetildiğinde zenginlik kaynağına dönüşebilir. Kültürel aidiyet, geçmişe bağlı kalmak değil, geçmişini tanıyarak geleceğini oluşturabilmektir."