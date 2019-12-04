İmamoğlu’na göbekten kurtulması için öneriler

Verdiği şaraplı rakılı kaz partisiyle gündeme gelen CHP’li Ekrem İmamoğlu ile ilgili en çok konuşulan konulardan biri de göbeği oldu. İmamoğlu’nun 8 ayda hızla kilo aldığı göze çarparken, uzmanlar da et yerine sebze ağırlıklı beslenmeye dikkat çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun şaraplı rakılı lüks Kaz Partisi'ndeki görüntüleri konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayınlanan ziyafet görüntüleriyle ilgili en çok konuşulanlardan biri de İmamoğlu'nun göbeği oldu. İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra hızla göbek yaptığı bu görüntülerle bir kez daha ortaya çıktı.

HASTALIKLARA DAVETİYE

Uzmanlar, etin de ihtiyaçtan çok tüketilmemesi gerektiğini, özellikle de akşam saatlerindeki yemeklerde sebze ağırlıklı beslenme tavsiye ediyor. Göbeğin sadece estetik bir sorun olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, İmamoğlu'nda olduğu gibi karın bölgesinde meydana gelen yağlanmanın aynı zamanda ciddi hastalıklara davetiye çıkardığına dikkat çekiyor. Buna göre, yağlanma arttığında vücutta ilk olarak insülin hormonu düzensiz salgılanmaya başlıyor, bunun sonucunda da insülin direnci ve diyabet gibi metabolik hastalıklar gelişiyor. Ayrıca inme, kalp ve damar hastalıkları açısından da önemli bir risk bu bölgelerdeki yağlanmalar.

İŞTE YAĞ YAKTIRAN FORMÜL

Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, İmamoğlu durumunda olanlara göbek bölgesindeki yağları yakmak için şu karışımı öneriyor:

Malzemeler: 1 bardak kefir, 1 çay kaşığı zencefil, yarım elma, yarım limonun suyu, taze nane

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri blender yardımıyla karıştırıp, ara öğünlerinizde 1 bardak tüketebilirsiniz.



Acıbadem Maslak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan'ın göbek yapanlara tavsiyeleri geçtiğimiz gün Yeni Asır'da yayınlanmıştı. Özcan'ın İmamoğlu gibi göbek yapanlara önerileri özetle şu şekildeydi:

● ŞEKERİ HAYATINIZDAN ÇIKARIN: Şeker içeren besinler tükettiğinizde kan şekeriniz hızlı yükselip düşüyor. Bu da vücutta ani acıkmaya, daha fazla yemek yemenize sebep oluyor. Dolayısıyla şeker tüketiminden mutlaka kaçınmalısınız.

● BOL BOL SU İÇİN: Vücutta yeteri kadar su olmadığında beyin yağ yakımını durdurarak yağları depo ediyor. Bu yüzden su tüketimi yağ yakımı ve kilo verme süreci için çok önemli. İçmeniz gereken su miktarınızı belirlemek için ise ise, kilonuzu 30 ile çarpın, çıkan rakam günlük içmeniz gereken su miktarıdır. Örneğin 50 kilo iseniz 1500 ml su içmelisiniz.

● ÇAY VE KAHVEYE DİKKAT: Toplumdaki yaygın inanışın aksine çay ve kahve su yerine geçmiyor, aksine sıvıyı vücuttan dışarı atıyor. Dolayısıyla gün içerisinde 2-3 bardaktan fazla çay veya kahve tüketiyorsanız, vücudunuz daha fazla suya ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle her çay ve kahvenin ardından, günlük ihtiyacınıza ek olarak bir bardak su içmeyi ihmal etmeyin.

● PROTEİN VE LİF ÖNEMLİ: Karın ve bel çevresindeki yağlanmayı azaltmak için protein ve lif ağırlıklı besinleri tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü protein ve lif içeren besinler kan şekeri seviyesini düzenleyerek daha uzun süre tok tutuyorlar. Dolayısıyla kahvaltıda mutlaka iyi protein kaynağı olan peynir ve yumurtaya yer verin. Börek, poğaça gibi unlu gıdalardan, şekerli besinlerden uzak durun. Öğlen yemeğinde yine protein ağırlıklı et/tavuk/ balık veya kuru baklagil yemeklerini tercih edebilirsiniz. Yanında bol lif kaynağı karışık yeşil salata da eşlik edebilir. Akşam saatlerinde ise daha çok sebze ağırlıklı yemekler ve yoğurt tüketmenizde fayda var.

● EKMEKSİZ KALMAYIN, ANCAK...: Unlu besinler de kan şekerinin hızla yükselmesine ve yine hızla düşmesine yol açıyor. "Ben hiç ekmek yemiyorum zaten" diyorsanız, dikkat! Çünkü, ekmeği hiç tüketmeyen kişilerin bol bol pilav, makarna, börek ve tatlı yedikleri olabiliyor. Önemli olan bir besini hayatınızdan çıkardığınızda onun yerine neyi koyduğunuzdur. Dolayısıyla hiç ekmek yememek değil, porsiyonuna dikkat ederek tam tahıllı olanı tercih etmeniz daha doğrudur.

● MEYVEYİ ABARTMAYIN: Vitamin, mineral ve lif açısından çok zengin olsalar da meyvelerde früktoz, yani meyve şekeri bulunduğunu unutmayalım. Günlük ortalama 3-4 porsiyondan fazla meyve tüketmemeye özen gösterin. Orta boy elma ya da armut bir porsiyondur. 2 incir, 15 adet üzüm, 1 adet kivi, orta boy yarım nar da bir porsiyon meyveye eşdeğerdir. Ayrıca meyveyi bir tabak dolusu değil, gün içinde bölerek ara öğünlerde tüketin" diyor.

● PROBİYOTİKLERİ ÖNEMSEYİN: Bağırsaklarda iyi bakterilerin sayısı azalırsa gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve kabızlık problemleri yaşanabiliyor. Bunun sonucunda karın çevresi daha şiş ve yağlı görünebiliyor. Bu sorunları en aza indirmek için 3 ay düzenli olarak hekim veya diyetisyeninizin önerdiği probiyotik kullanmanız gerekebilir. Bunun yanı sıra kefir ve yoğurt gibi protein içeriği yüksek besinlere de sofranızda mutlaka yer verin.

● YEMEKTEN SONRA YÜRÜYÜŞ ŞART: Özellikle öğlen yemeklerinden sonra yapacağınız 15-20 dakika gibi kısa yürüyüşler vücudunuzdaki insülin seviyesini dengelediği için karında yağ oluşumunu önlemesinin yanı sıra yemekten sonra ağırlık çökmesi, uyku gelmesi veya halsizlik hissi şikayetleri de hafifletecektir