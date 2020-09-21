AK Parti’nin hazırladığı Ayasofya kitapçığı hazır

AK Parti'nin Ayasofya'nın 88 yıl sonra yeniden ibadete açılmasına ilişkin Hristiyan alemi için hazırladığı kitapçık tamamlandı. İngilizce basılan ve 23 sayfadan olan kitapçıkta Ayasofya'nın hukuki statüsü, Ayasofya ile ilgili doğru bilenen yanlışlar, yeniden ibadete açılmasına için ilişkin yapılan anket sonucu, Türkiye'deki dini yapıların korunması ile ilgili bilgiler yer aldı.

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