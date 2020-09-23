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Haberler Politika Selam Tevhid kumpasında 24 hakime müebbet talebi

kumpasında 24 hakime müebbet talebi

Selam Tevhid kumpasında 24 hakime müebbet talebi
Giriş Tarihi: 23.9.2020

FETÖ'NÜN kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtay'daki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi. Mütalaada, aralarında Sadrettin Sarıkaya ve Vedat Dalda'nın da bulunduğu 24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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