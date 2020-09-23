FETÖ'NÜN kumpas davalarının hakim ve savcılarının yargılandığı Yargıtay'daki "Selam Tevhid kumpası" davasında esas hakkındaki mütalaa verildi. Mütalaada, aralarında Sadrettin Sarıkaya ve Vedat Dalda'nın da bulunduğu 24 eski hakim ve savcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Selam Tevhid kumpasında 24 hakime müebbet talebi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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