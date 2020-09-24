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Haberler Politika İyi Parti’de Sarızeybek krizi

’de Sarızeybek krizi

İyi Parti’de Sarızeybek krizi
Giriş Tarihi: 24.9.2020

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Meral Akşener'in desteğiyle yönetime emekli albay Erdal Sarızeybek seçilmişti. Kriz çıkaran Genel İdare Kurulu seçimlerinin ardından merkezde çatlak büyürken, bu kez de yönetime seçilen Sarızeybek'in 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Sarızeybek, "Aklıselim olan asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın" ifadeleri ile FETÖ'cü alçakları desteklemişti. İYİ Parti'nin Erdal Sarızeybek kararı vatandaşların büyük tepkisini çekti.

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