Her delilde bir sır gizli

İzmir'de 2 yılı aşkın süredir kayıp olan Özlem Akusta'ya ait kredi kartları ile ATM'den para çeken Yunus Kahraman'ı, el ve çene yapısından teşhis ederek davanın seyrini değiştiren Kriminolojist Hakkı Su, son bir yıl içinde kayıtlara intihar olarak geçen 8 dosyanın yeniden açılmasını sağlayarak işlenen cinayetleri ortaya çıkardı.

TÜRKİYE'DE SAYILI KİŞİLERDEN

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden emekli olduktan sonra Kriminolojist Olay Yeri İnceleme ve Morfoloji uzmanı olarak kariyerine devam eden 44 yaşındaki Hakkı Su, mesleği hakkında bilinmeyenleri anlattı. Türkiye'de morfolojik incelemelerde sayılı kişilerden biri olduğunu söyleyen Su, "Güvenlik kamera kayıtlarında görülen şahısların öncelikle boy, kilo ve, ten rengi gibi özelliklerine bakılarak çember daraltılır. Görüntüdeki şahsın kafa, yüz ve kemik yapısına dikkat edilmelidir. Ayrıca; yara, ben, dövme gibi sonradan silinemeyecek özellikler belirleyici olmaktadır" dedi.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

Ortaya çıkarılan raporda, şahsın fiziksel özellikleri adli makamlarca uyumlu olup olmadığı bilirkişi raporuna göre mahkeme heyetine sunulur diyen Hakkı Su, "Şahsın kasiskelet yapısına göre anatomik duruşuna bakılır. Şüphelinin yere bakış açısı, yürüyüşü ve yaptığı istemsiz hareketler karakteristik özelliklerdir. Bunlar da rapora işlenir ve takdir adli makamlara bırakılır" diye konuştu.





14 DAKIKADA ISLENEMEZ

AYDIN'DA 3 yıl önce çiftçi Rifat Özcan'ın (70) canlı canlı gömülerek öldürüldüğü cinayette tek sanık olan Kazım Tekeli (70) müebbet hapis cezası aldı. Karardan memnun olmayan Özcan'ın ailesi, davayı Yargıtay'a taşıdı ve dosyaya bakan Hakkı Su, yaptığı incelemede cinayette tek kişi olma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti. Hakkı Su, cinayetin işleniş şekli ve gömülme açılarından 14 dakikada gerçekleşemeyeceğini tespit etti. Kapan dava böylece yeniden açıldı.

Fatih ŞENDİL