Masasını PKK kurmuş siparişi FETÖ’ye verilmiş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin gündeminde muhalefet partilerinin yaptığı federal yapı ve bölücülüğün ön plana çıkarıldığı anayasa çalışması vardı. "Zilletin dört temsilcisinin kurulduğu anayasa hazırlık masasını PKK kurmuş, yazım işinin yapılabilmesi için ihtiyaç olan kalem siparişi de FETÖ'ye verilmiştir" diyen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ders alır mı bilemem, ama tavsiyem şu sözün kulağına küpe olmasıdır; Yalanı yalancıyla, yanlışı cahille sakın tartışmayın. Çünkü yalancıya gerçeği, cahile doğruyu anlatamazsınız.

'BUNU KİM İZAH EDECEK?'

TÜRKİYE'Yİ bölünmeye götürecek bir anayasanın varlığı kabus dolu bir hayaldir. Anayasa'nın ilk üç maddesiyle koruyucu zırhı olan dördüncü maddesi kırmızı çizgimizdir" dedi. Konunun mantıklı bir açıklaması olup olmadığını soran Bahçeli, "13 Ocak 2018 ile 7 Mayıs 2018 tarihleri arasında hazırlanmış mezkur anayasa değişikliği çerçeve metni için kurulan veya kurdurulan masaya kimler oturdu? O oturmadı, bu oturmadı, şunun haberi olmadı ise, sokağa bırakılan ihanet metnini kim yazdı, kim hazırladı, kimler müzakere etti? Türklüğü, Türk milletini, Atatürk'ü, Türkçe'yi anayasadan çıkarma tekliflerini, vatandaşlık tanımının değiştirilmesini, federal yönetim hedefini, anadilde eğitim niyetini kim izah edecek? Bir televizyon kanalında 'Dört partinin anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde anlaşma metin hazırlandı' dedi mi demedi mi? Bu yalancılık karşısında asıl hayrete düşen milletimizdir" ifadelerini kullandı.



KILIÇDAROĞLU ETKİ AJANI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı ABD merkezli Ortadoğu Enstitüsü ziyaretine de değinen Devlet Bahçeli, "Tıpkı bir etki ajanı gibi konuşmuş, Türkiye'ye verip veriştirmiş, fukara aklının bagajında ne varsa döküp saçmıştır. Kılıçdaroğlu yapar da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı durur mu, o da işbirlikçiliğin film setine balıklama atlayarak göz kamaştıran figüranlığını maharetle ve tekraren sergilemiştir. Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin sanal olarak düzenlenen 52'üncü Dünya Konferansı'nda Türkiye'yi şikayet ede ede bitirememiş, işleyen demokrasimizi inkar ederek kötülemiştir" diye konuştu.