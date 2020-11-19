Rusya gitsin Türkiye kalsın

AZERBAYCAN ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı. Başkent Bakü'deki Azerbaycan vatandaşları ise Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti. Azeriler ellerindeki "Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankartla "Rusya git, Türkiye gelsin" sloganları attı. Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



ERMENİSTAN ANLAŞMAYA UYMAZSA İNTİHAR OLUR'

ERMENİSTAN'IN Azerbaycan kar-şısında aldığı tarihi yenilgiden sonra kaybolan ve günler sonra istifa etme-yeceğini söyleyerek ortaya çıkan Paşinyan'a destek beklediği Rusya'dan da bir darbe geldi. Dışişleri Baka-nı Zohrab Mnatsakanyan'ın Pazartesi günü istifa etmesine rağmen Ermenis-tan'ın başkenti Erivan'da yine göste-riler var. Paşinyan'ın sürekli destek beklediği ancak aradığını bula-madığı Rusya lideri Putin ise, Ermenistan'ın anlaş-mayı reddetmesinin "inti-har" olacağını söyledi. Putin'in, Türkiye ile Azerbaycan'ın tale-bi üzerine anlaşma-ya vardıklarını söy-lediği kaydedildi.