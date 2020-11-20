FETÖ’cüler paraları toplayıp Gabon’da faaliyete geçmiş

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün vakıf adına tüzel ve gerçek kişilerden toplam 51 milyon 900 bin lira yardım topladığı, toplanan yardımların bir kısmının KHK ile kapatılan ve örgüte bağlı çalışan kurum ve kuruluşlara aktarıldığı tespit edildi.



27 ŞİRKET BULUNUYOR

YİNE örgütün bu toplanan para ile Gabon'daki faaliyetlerini de finanse ettiği belirlendi. Söz konusu vakfa ait yurtlarda öğrencilerin, çalışanların ve esnafın katılımı ile FETÖ adına sohbet toplantılarının yapıldığı, örgüte himmet toplandığı tespit edildi. Polis ekipleri devam eden çalışmalarda soruşturmaya konu 27 şirketin söz konusu vakfa yardım eden tüzel kişilikler arasında yer aldığı, bu şirketlerin ortağı iş adamı şüphelilerden bir kısmının KHK ile kapatılan ve örgüte bağlı dernek üyeliklerinin bulunduğu, Bank Asya'yı fonladıkları, örgüte ait Derneğe para gönderdikleri tespit edildi. İstanbul merkezli, Ankara ve Şanlıurfa'da dün sabaha karşı 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.