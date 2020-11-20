Son dakika: Başkan Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü. Görüşmede bu sene Suudi Arabistan Krallığı'nın ev sahipliği yaptığı 21-22 Kasım'da gerçekleşecek olan G20 zirvesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
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