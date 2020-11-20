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Haberler Politika Son dakika: Başkan Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan, ile telefonda görüştü

Başkan , Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü. Görüşmede bu sene Suudi Arabistan Krallığı'nın ev sahipliği yaptığı 21-22 Kasım'da gerçekleşecek olan G20 zirvesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Kral Selman ile telefonda görüştü

21.11.2020, 00:03 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020,00:07

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