Azerbaycan güçleri 27 yıl sonra Ağdam’da

Azerbaycan ve Türk bayrağı asılı tanklarla Ağdam'a giren Azerbaycan ordusunun coşkusu paylaşılan videolara yansıdı.

ATEŞE VERDİLER

Terk ettikleri yerleri bir bir ateşe veren Ermeni ordusu ve siviller, Ağdam'da da aynı taktiği uyguladı ve bir çok evi ateşe verdi. Azerbaycan medyasının paylaştığı görüntülerde, bölge halkının evlerini terk etmeden önce yaktıkları görüldü. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.



'PROVOKASYON YAPARLARSA 10 KAT FAZLASINI ALACAKLAR'

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa seslendi. Ermenistan'ın haksız taleplerine değinen Aliyev, "Türkiye'ye karşı toprak iddiasında bulunuyorlar. Akılları yok. Türkiye gibi büyük bir ülkeye karşı toprak iddiasında bulunmak intihar demektir" dedi. Ermeni işgalinden kurtulan Ağdam ile ilgili de konuşan Aliyev, "Sevgili Ağdamlılar artık mülteci değilsiniz. Bu aynı zamanda Ermeni faşizminin belinin kırılmasıdır. Bölgeyi Ermeni faşizminden kurtardık. Yine olabilir ama buna izin vermeyeceğiz. Bize karşı bir provokasyon yapılırsa 10 kat, 10 kat fazlasını alacaklar ve kimse bizi durduramaz" ifadelerini kullandı.



ERMENİSTAN'DA ÜÇ BAKAN GÖREVDEN ALINDI

ERMENİSTAN Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameye göre, Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevden alınırken, yerine Vagarşak Harutyunyan atandı. Kararnameyle, Ermenistan Acil Durumlar Bakanı Feliks Tsolakyan ve Çalışma Bakanı Zaruyi Batoyan da görevlerinden alındı. Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından protesto gösterileri başlamış, muhalefet partileri Paşinyan'a istifa çağrısında bulunmuştu.