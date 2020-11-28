CHP nereye sürükleniyor

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



Atatürk'ün kurduğu CHP çıkmaz sokakta. Büyük bir savruluş içinde. CHP ipini nereden tutsanız elinizde kalıyor.

Adeta frenleri patlamış bir araç gibi yokuş aşağı iniyor. Parti içindeki ulusalcıları, Atatürkçüleri, antiemperyalist isimleri temizleyen CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu ve polit bürosu, almış başını gidiyor. Anadolu'ya bakmayı bırakmış, gözünü yabancı mahfillere çevirmiş durumda.

Ortaya vizyon koymak, aziz milletin sıkıntılarını çözecek yol haritaları koymak yerine, gözlerini, kulaklarını küresel güçlerden ayıramayan bir CHP var.100 yıllık bagajlarındaki tartışmayı bıraktık, o kadar çok gayrı milli hareketler yapıyorlar ki, yabancı ellerden iktidar bekliyoralar ki, CHP'ye oy veren aziz vatandaşlarımızın bile sinirlerini bozuyorlar.

Bardağı devirmek, testiyi kırmak, CHP'yi yöneten Kemal Klıçdaroğlu polit bürosunun hünerleri olarak göze batıyor. ABD'nin yeni Başkanı Biden'e hayranlıkta kimseye alan bırakmamak, HDP aşkında sınır tanımamak, FETÖ'cülere kol kanat germekte yarışmak, Avrupa'ya selam çekmekten kendilerini alamamaktan başka yapacakları bir şey yokmuş gibi, büyük bir savruluşa imza atıyorlar.



BIDEN BEKLENTİSİNİN ARKASI

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin dış ilişkilerinden sorumlu genel başkan başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün ABD Başkanı seçilen Joe Biden'dan beklentilerine yönelik sözleri 'manda' tartışmasına neden oldu. Çeviköz'e Atatürk'ün "Manda ve himaye kabul edilemez" sözlerini inkar edercesine ABD'den yardım istemesi, mızrağın çuvala sığmadığını gösterdi.

Evet. CHP'li Ünal Çeviköz'ün ABD'nin gözüne bakan tavrı ağırlıklı olarak, "Manda zihniyeti CHP'de Ünal Çeviköz'de hortladı" şeklinde değerlendiriliyor.

Emperyalizme meydan okuyan Atatürk'ün kurduğu CHP, mandacılığın daniskasını gösteriyor.

CHP her fırsatta ABD'de seçimin galibi Biden'a mesajlar göndermeye devem ediyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'de kesinleşmeyen seçimin sonucunu alelacele kutlamasından sonra şimdi de Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz konuşarak Türkiye'yi karalayıp Biden'dan medet umuyor.

CHP zihniyetini anlamak için, Ünal Çeviköz'ün son açıklamalarına bakmak yeter. Biden'den medet uman CHPÜnal Çeviköz'ün laflarına bakınca, CHP'yi Batı'nı arka bahçesi haline getiren NETWORK apaçık ortaya çıkıyor.

CHP'nın eski Londra Büyükelçisi, dış işlerinden sorumlu Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz'ün 'incilerini' okuyunca aşırdık mı? Hayır.

Manidar mı? Çok manidar.

Mandacılığın izlerine tanık olduk mu? EVET.

Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun toplantısında konuşan Çeviköz, aziz milletin gözünün içine baka baka, çekinmeden, MANDACILIK TİYATROSUNDA

ROL ALDI.

Şu laflara bakar mısınız:

S-400'leri CHP'nin liderlik edeceği hükümeti aktive etmeyecekmiş...

TÜRKİYE NATO'DAN UZAKLAŞIYORMUŞ...

CHP, NATO'nun stratejik konseptinin yeniden oluşturulması çabalarında aktif rol alacakmış.

KKTC'de kapalı kent Maraş'ın kısmi şekilde yeniden açılmasını CHP olarak desteklemiyorlarmış.

CHP, Kapalı Maraş'ın Güvenlik Konseyi'nden geçen düzenleme ve kararlara uygun şekilde açılmasını istiyormuş.

BIDEN YÖ- NETİMİNDEN BEKLENTİLERİ, 'DEMOKRASİYE VURGU' İMİŞ.

(Yani Biden daha önce 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirteceğiz, dostlarımızı iktidar yapacağız' demişti. Aynen bunu beklediklerini itiraf ediyor.

Bu sözlerin sahibi CHP'li Ünal Çeviköz'den bahsediyoruz...



ÇELİK: UTANÇ VERİCİ BİR SAVUNMA

"CHP'li Ünal Çeviköz'ün yabancı otoritelerden demokrasi talebinde bulunması vahim bir yaklaşımdır.

Türkiye'nin Libya'da ambargoyu ihlal ettiğine dair şikayetini Amerikalılara iletiyor, Biden'dan Türkiye'de demokrasi talep ediyor. Demokrasi anlayışı 'ithalat demokrasi' olan bu anlayış, yabancı otoritelerden meşruiyet tedarik etmeye çalışıyor. Demokrasimiz, bedeli ödenmiş ve hak edilmiş bir demokrasidir.

Başkalarından demokrasi talep etmek için yabancı otoritelere siyasi arzuhal yazmak utanç verici bir siyasi savrulmalıdır.

Demokrasinin dünyaya açık olması başka şeydir, demokrasi için dış payanda ve ithal irade aramak başka şey. Bu zihniyet Libya konusunda ambargoyu deldiğimizi savunarak Fransa'nın tezlerini, KKTC'de kapalı Maraş'ın açılmasını eleştirerek Yunanistan'ın tezlerini, Suriye'den çekilmemizi isteyerek PYD ve Esed rejiminin tezlerini destekliyor ve uluslararası arenada Türkiye'yi şikayet ediyor. Demokrasimizin, güvenliğimizin ve milli menfaatlerimizin pazarlık konusu yapılamayacağını bir türlü anlamıyorlar. Bu zihniyet başkalarından medet ummak ve kendi ülkesini şikâyet etmek gibi gayrı meşru bir yoldadır.

CHP yöneticileri vesayet zihniyeti ile yıllarca yurt içinde yaptıklarını şimdi siyasi ithalat yoluyla elde etmeye çalışıyorlar.

Bizden alacakları cevap Atatürk'ün veciz ifadesidir:

'Manda ve himaye kabul edilemez"



KİMDİR BU ÜNAL ÇEVİKÖZ?

17 Ocak 2020: Türkiye Libya'da çizgiyi aştı.

20 Şubat 2020: Türkiye Suriye'de meşru değil.

10 Haziran 2020: S-400'lerden vazgeçmeliyiz.

İsrail (Netanyahu), Mısır (Sisi) ve Suriye (Esad) ile ilişki kurmalıyız.

8 Temmuz 2020: Türkiye, Doğu Akdeniz'i geriyor.

29 Eylül 2020: Türkiye, Dağlık Karabağ'a cihatçı gönderdi.

Londra Büyükelçiliği'nden emekli olduktan sonra 2015 yılında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Murat Karayalçın'ın yardımcısı olarak CHP İstanbul'dan tırmanışa sokulmuştur. 2018 yılında hem milletvekili yapılmış hem de CHP Dış İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yapılmıştır.

Çeviköz CHP vitrininde ettiği laflarla, GAYRİ MİLLİ TAVIRLARIN MERKEZ

ÜSSÜ görünümündedir. Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz bir NATO hayranıdır. Boğaziçi Üniversitesi eğitiminden sonra yüksek lisansını Brüksel Üniversitesi'nde yapmıştır. Brüksel'de NATO YÜKSEK MEMURU OLARAK tırmanışa sokulmuştur. Bülent Ecevit'in Başbakan olduğu hükümette, GÖLGE BAŞBAKAN HÜSAMETTİN

ÖZKAN tarafından AZERBAYCAN'a büyükelçi olarak gönderilmiştir.

(2001-2004) Irak'ın başkenti Bağdat'a büyükelçi yapılmıştır. Ne Azerbaycan'a, ne de Iraklı Müslümanlara gönlünü açmamıştır.

(2004-2007)Yabancı ülkeler içinde en stratejik Türkiye Büyüleçiliği olan LONDRA'DA büyükelçi olarak görev yapmış, Batı hayranlığını sergilemede ön saflara çıkmıştır.